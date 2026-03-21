Terror en una casa de campo: un hombre filmó a un "fantasma" que lo molestaba en pleno día y causó escalofríos

Los fenómenos paranormales suelen asociarse con la noche, la oscuridad y los rincones olvidados, pero lo que registró un hombre en una casa de campo sorprendió a todos: en plena luz del día, captó en video cómo un "fantasma" apareció para molestarlo y causó escalofríos.

"Estoy acá, en la casa de mis viejos, en el campo, me senté dos segundos y... ¿Lo ven? Hace unos segundos que se está asomando algo", se lo escucha decir en los primeros segundos de la filmación. Justo en una puerta abierta, aparece una figura negra y extraña que, al instante, se aleja.

Para mostrar lo que estaba viendo, el hombre se levantó y caminó hacia la habitación, pero justo cuando estaba por llegar, un sonido espeluznante proveniente de otra parte de la casa lo sorprendió. Al prender la linterna del celular, comprobó que ahí no había nada.

Luego, ingresó al lugar donde había visto la figura, pero tampoco encontró nada. "La casa estaba abandonada, porque dejamos todas las cosas ahí, pero se escucha. Se escucha algo", señala.

Desconcertado por lo ocurrido y paranoico, tratando de encontrar el origen de los ruidos y la aparición, el hombre cerró con un "no, estoy re loco. No se puede creer".

Video: así grabó a un "fantasma" en la casa de campo abandonada de sus padres





"Tirá agua bendita": así reaccionaron los usuarios al escalofriante video





La publicación se volvió viral en TikTok, superando las dos millones de visualizaciones. Los seguidores del hombre no tardaron en afirmar que también vieron la sombra, escucharon los ruidos e incluso algunos aseguraron percibir la figura de un nene.

"Si es editado, muy bien hecho. Y si no, tirá agua bendita", fue uno de los comentarios principales, mientras que otro sumó: "Es la primera vez que veo un video grabado de forma clara, y encima veo la sombra y escucho!! Qué miedo".

Una extraña figura paranormal apareció en una casa de campo (TikTok/@juegosrabiosos).

Entre otras reacciones, los usuarios escribieron: "¿Cómo te vas a levantar e ir directo? Amigo, ¿vos no ves películas de terror?"; "Bueno, tan abandonada no está la casa"; "Si esto pasa de día, no me quiero imaginar en la noche"; "Se ve un niño de buzo azul al lado de un mueble" y "A mí me pareció ver un niño, pero parece que fue una pareidolia".

El video fue compartido por el usuario "juegosrabiosos" y generó varias respuestas que aseguraban que estaba armado, aunque a muchos más les provocó verdadero miedo.