Se filmaron haciendo un "trend" y al revisar el video descubrieron a un "nene fantasma" con ellos: "Nadie trajo niños..."

Una feliz noche de reunión de amigos viró en desconcertante después de que filmaron un "trend" para redes sociales y, al revisar el video, notaron la presencia de un "nene fantasma" que dejó a todos boquiabiertos.

La escena paranormal ocurrió al final del 2025, durante una reunión para celebrar las Fiestas. Mientras grababan lo que cada uno había llevado para la clásica ensalada de frutas de la sobremesa, captaron algo inesperado.

En un primer momento no advirtieron nada, pero luego, al mirar con más atención, fue cuando descubrieron la presencia. "En el medio del video aparece un nene y nadie trajo niños...", aclaró la persona encargada de subir la filmación, lo que sumó todavía más inquietud a lo sucedido.

En el video publicado en TikTok se observa a cada invitado pasando con naturalidad y mostrando qué fruta les tocó, mientras, justo detrás de ellos, en la puerta, se percibe a la extraña figura que los observa hasta el final.

Video: un "nene fantasma" se hizo presente en una juntada y nadie lo notó





"Casi se me baja la presión": así reaccionaron los usuarios a la inquietante presencia





Entre las distintas reacciones de los usuarios, algunos aseguraron haber notado la presencia, mientras que otros dijeron no ver nada a pesar de la claridad del video. También aparecieron quienes sostuvieron que se trataba de un niño real y no de un fantasma.

"Qué fantasma ni que fantasma, si el niño miraba para atrás, como que había alguien más con él"; "Yo esperando que el niño entre por la puerta, cuando volteo a ver a un lado casi se me baja la presión"; "Por eso estaba así alterado el perro, ellos perciben", fueron algunas de las respuestas más comentadas.

El "nene fantasma" que se apareció en la juntada (TikTok/@carolinabonfiglio24).

Otros, en cambio, aprovecharon para dejar comentarios humorísticos y sacarle una sonrisa a los demás: "Todos llevaron comidas... ¿Quién llevo el fantasma?"; "Soy el nene y traje miedo"; y "Si el niño fantasma no llevo nada que no coma ensalada de frutas".

El video superó el millón de visualizaciones y dejó más preguntas que respuestas sobre si se trató de un fenómeno paranormal, un efecto editado o simplemente la casualidad de un niño que pasaba por ahí.