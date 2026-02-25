Una mamá jugaba con sus hijas, apareció un "fantasma" y la escalofriante escena fue grabada por las cámaras

Una madre y sus hijos vivieron un momento paranormal mientras jugaban en la sala de su casa. De un segundo a otro ocurrió algo extraño frente a ellos y luego la presencia de un "fantasma" los hizo temblar, en una escena que quedó filmada por las cámaras de seguridad.

El video fue publicado en TikTok por una cuenta que suele difundir este tipo de situaciones y en pocas horas acumuló miles de comentarios. En las imágenes se observa a dos nenas con una muñeca, mientras la más pequeña está en brazos de su mamá.

Todo transcurría con normalidad hasta que el televisor, que estaba prendido, se apaga de repente. Segundos después sucede algo todavía más inquietante: una cuna de muñecas empieza a moverse sola, como si alguien la estuviera arrastrando.

La madre, asustada por lo que ocurría, se levantó rápido y salió de la sala con sus hijas ante la presunta presencia del "fantasma". "Aquí es cuando es hora de irse", escribió el usuario que compartió el video, justificando la decisión de la mujer.

Video: así un "fantasma" aterrorizó a una mamá y a sus hijas



"No reclamo ninguna energía negativa": la reacción de los usuarios ante la escalofriante escena





El hombre que compartió el video aclaró que no era suyo, pero eso no impidió que generara una gran repercusión. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron rápidamente, especialmente en TikTok, donde los contenidos paranormales suelen viralizarse.

Entre las respuestas de los usuarios se podían leer frases como: "Alguien más vio cuando la cruz que está en la pared se dio la vuelta"; "Un día aprenderán a dejar esas tablas Ouija en paz"; "Si no quieren que les pase cosas para normales, pórtense serios", destacando los objetos que aparecían en la casa.

La escena de terror fue difundida en redes sociales (Captura TikTok).

Otras reacciones incluyeron: "Literalmente puedes ver a la persona respirando detrás de la cortina"; "Anulo cualquier maldición"; "No reclamo ninguna energía negativa"; "Y aún así la gente todavía no cree en lo paranormal".

En cuestión de días, el video acumuló casi cuatro millones de reproducciones y 400 mil "Me gusta", reavivando el debate sobre este tipo de fenómenos y la veracidad de lo paranormal en las redes sociales.