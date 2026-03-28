Una extraña figura le tiró el pelo a una mujer y salió corriendo: así fue la escena escalofriante que paralizó a todos

Un video que circula en redes sociales generó impacto entre los usuarios al mostrar una escena escalofriante, en la que una pequeña figura le estira el pelo a una mujer y escapa rápidamente del lugar. El momento, registrado con un celular, despertó todo tipo de reacciones.

El clip dura apenas unos segundos, pero fueron suficientes para reavivar el debate en torno a los fenómenos paranormales. En las imágenes se observa a una chica sentada mientras le realizan masajes, hasta que en un momento siente que algo o alguien la toma desde atrás.

En el instante en que ocurre, la mujer se agarra la cabeza y mira hacia abajo, justo cuando la escena permite ver a una figura de pequeño tamaño que sale corriendo.

El sujeto que se encontraba a su lado también gira la cabeza, pero ya no logra ver nada: la criatura desapareció del lugar, dejándolos con más preguntas que respuestas.

"Júzguenlo ustedes mismos", escribió el usuario que publicó el contenido en TikTok. En los últimos segundos del video se ve la reacción de los protagonistas, con gestos de desconcierto ante lo que sucedió.

Video: así una extraña criatura le estiró el pelo a una mujer y escapó





El video se volvió viral y abrió el debate en redes





El clip no es reciente, ya que fue publicado en 2022, pero continúa circulando en distintas plataformas, especialmente en TikTok. Su alcance fue significativo, al acumular más de 22 millones de visualizaciones y superar los 800 mil "Me gusta".

Las reacciones en torno al clip fueron diversas: mientras algunos usuarios aseguraron que se trata de una presencia extraña, otros sostuvieron que podría tratarse de una edición o un efecto del propio registro.

El momento en que la mujer se dio cuenta de que una extraña criatura la estiró del pelo (TikTok/@saulpintog).

Entre los comentarios que dejaron los internautas se leyeron opiniones como: "Se ve claramente que algo le estira del pelo"; "Anulo cualquier maldición"; "Es un niño o niña, y se quedó tras la silla del chico. No hay nada paranormal"; "¿Quién se pone a grabar en ese momento?".

Por otro lado, también hubo mensajes con un tono más relajado y humorístico, como: "Es su sobrino, están los juguetes en el sillón" y "Se llaman sobrinos, y aparecen y desaparecen cuando comen".

El dueño de la publicación no hizo aclaraciones, por lo que el hecho sigue sin una explicación concreta.