Un duende apareció en plena noche de lluvias y alarmó a los vecinos de Salta: el video del inquietante momento

Las noches de lluvia siempre tienen algo inquietante, y más aún cuando ocurren hechos paranormales como el que registró un hombre en Salta: en medio del temporal, captó en video la presencia de un duende caminando por la calle, y la grabación generó miedo entre los vecinos.

La grabación se viralizó rápidamente en redes sociales y también llegó a portales locales. A pesar de ser breve, la aparición dejó más preguntas que certezas, al punto que empezaron a multiplicarse comentarios y especulaciones sobre lo ocurrido.

"Se cae el cielo, Martín, acá, en zona norte", se escucha decir a quien filmaba, mientras se ve cómo la lluvia golpea fuerte y las calles del barrio están completamente anegadas.

En un momento, el hombre apunta la cámara hacia adelante y comenta: "Mirá, ahí está el duende", mostrando una pequeña figura negra que parecía intentar moverse y cruzar la calle.

Según contaron habitantes de la zona, la figura habría salido de una casa abandonada. La tranquilidad de quien grababa se explica porque no sería la primera vez que ocurren este tipo de fenómenos, y por eso se refirió a "el duende" en lugar de "un duende".

Video: así apareció un "duende" en medio de un temporal en Salta





La extraña aparición generó debate entre los usuarios en redes sociales





El video fue publicado en TikTok por la cuenta "martin.sola6" y también compartido por los vecinos con medios de comunicación para su difusión. Como era de esperar, los comentarios y reacciones no tardaron en llegar.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, algunos usuarios lo relacionaron directamente con un fenómeno paranormal, mientras que otros buscaron explicaciones más terrenales, sugiriendo que simplemente se trataba de alguien que pasaba por ahí.

Un duende se apareció en una noche de lluvias y quedó grabado en video (TikTok/@martin.sola6).

Entre las respuestas se leyeron: "¿Es en serio?"; "Parece que agarró su valija y se fue"; "Yo no veo nada"; "Se estaba refrescando porque ese día hizo mucho calor"; "Se escapó de la Legislatura". Otros, en cambio, solo escribieron emojis de risas.

A pesar de las distintas opiniones, el video alcanzó gran repercusión y sumó más de 120 mil visualizaciones en pocas horas.