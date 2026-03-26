Amigas jugaban con un micrófono y la voz de una "nena fantasma" las hizo correr del miedo: "Tengo tres años y..."

Además de quienes creen en fantasmas, hay quienes sostienen que los objetos también pueden ser poseídos, y la experiencia de tres amigas puede dar fe de ello. Mientras jugaban con un micrófono, escucharon la voz de una "nena", y el miedo las hizo correr.

El video del episodio fue publicado en TikTok por una de las jóvenes y no tardó en volverse viral. Según ellas, estaban jugando con el aparato cuando de repente escucharon gritos que parecían salir de ahí mismo, lo que las asustó y las llevó a empezar a grabar lo que sucedía.

"Mi amiga agarró el micrófono para mostrarle porque ella no estaba, lo prendimos y se escuchó una nenita que decía que tenía tres años y estaba muerta", escribió la dueña de la cuenta en la publicación.

En las imágenes se puede ver y escuchar exactamente lo que ellas relatan, y tras oír las palabras de este supuesto "fantasma", corren hacia la planta baja de la casa, momento en el que el video termina. Según contaron, después de lo sucedido se quedaron llorando. "Estamos en shock", resumió.

Video: así fue la escena paranormal que presenciaron las amigas





El video alcanzó dos millones y medio de visualizaciones en TikTok y superó los 250 "Me gusta". Como era de esperarse, las reacciones y teorías sobre lo ocurrido no tardaron en aparecer.

Al igual que hubo quienes creyeron en lo ocurrido, también hubo quienes dudaron, como una internauta que escribió: "No le crean nada. La otra nena lo conectó con el teléfono, puso ese audio y el sonido es normal porque en todos los micrófonos se le escucha eso".

Entre las demás respuestas se podían leer comentarios como: "Siento que es una joda de alguna chica de afuera", "Me dio escalofríos", "¿Lloro o me asusto?" y "La nena viendo cómo quería jugar y ellas corrían".