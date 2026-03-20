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Viernes, 20 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INQUIETANTE

¿Duende o fantasma? Una extraña figura apareció frente a dos amigos y el espeluznante momento quedó grabado

Mientras estaban en la vereda, los jóvenes captaron el movimiento de una pequeña criatura entre los árboles, lo que desató todo tipo de teorías y comentarios. Mirá el video.

MCabrera

Una noche tranquila se convirtió en un momento inquietante para dos amigos que estaban sentados en la vereda. De repente, vieron a una extraña y pequeña criatura que se escondía entre los árboles, y su presencia paranormal generó miles de preguntas: ¿Era un duende o un fantasma?

La filmación dura apenas unos segundos, pero en todo momento se percibe la incomodidad de quienes grababan, sin saber exactamente qué estaban viendo. "¿Qué es eso? A la mierda", se los escucha decir, mientras, del otro lado de la calle, la figura asoma la cabeza entre los árboles.

En concreto, lo que se veía era una especie de rostro muy pálido, con ojos completamente negros, que movía la cabeza para mirarlos y, casi de inmediato, volvía a esconderse. Entre los usuarios, la publicación llamó especialmente la atención por la actitud sorprendentemente tranquila de los chicos.

El video fue publicado en TikTok por el usuario "misaxx_444" y alcanzó tres millones de visualizaciones. Es el único contenido que subió la cuenta y, pese a eso, logró captar la atención de todos, quienes no tardaron en dejar comentarios sobre lo que veían.

Video: así los amigos filmaron a la extraña y pequeña criatura

"Todo bien hasta que se escondió": así reaccionaron los usuarios

El video difundido hace pocas semanas generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos aseguraron que se trataba de un búho o una lechuza que anida cerca del suelo, otros defendieron la idea de que era un duende.

"Todo bien hasta que se escondió atrás del poste"; "Un mapache. De nada"; "Casi podría asegurar que es una lechuza"; "Cuando lo miré a los ojos sentí cosas raras"; "Te lo pido, regresa al mismo lugar y a la misma hora pero llevá una linterna y grabas", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

En concreto, lo que se veía era una especie de rostro muy pálido, con ojos completamente negros, que movía la cabeza para mirarlos y, casi de inmediato, volvía a esconderse. Entre los usuarios, la publicación llamó especialmente la atención por la actitud sorprendentemente tranquila de los chicos.El video fue publicado en TikTok por el usuario "misaxx_444" y alcanzó tres millones de visualizaciones. Es el único contenido que subió la cuenta y, pese a eso, logró captar la atención de todos, quienes no tardaron en dejar comentarios sobre lo que veían.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Video: así los amigos filmaron a la extraña y pequeña criatura"Todo bien hasta que se escondió": así reaccionaron los usuariosEl video difundido hace pocas semanas generó todo tipo de comentarios. Mientras algunos aseguraron que se trataba de un búho o una lechuza que anida cerca del suelo, otros defendieron la idea de que era un duende."Todo bien hasta que se escondió atrás del poste"; "Un mapache. De nada"; "Casi podría asegurar que es una lechuza"; "Cuando lo miré a los ojos sentí cosas raras"; "Te lo pido, regresa al mismo lugar y a la misma hora pero llevá una linterna y grabas", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.La extraña criatura que se apareció frente a los dos amigos (TikTok/@misaxx_444).
La extraña criatura que se apareció frente a los dos amigos (TikTok/@misaxx_444).

Según la publicación, el hecho ocurrió en la ciudad mexicana de Las Choapas, algo que también se percibe en el video por el particular acento de los jóvenes al hablar.

Más allá del interés que despertó el material, el dueño de la cuenta no volvió a publicar nada ni comentó sobre la situación, por lo que, por ahora, queda a la imaginación y creencia de cada uno, sin respuestas oficiales sobre lo que pudo haber sido.

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