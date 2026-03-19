Trabajaba de noche en un hospital y el llanto de un "nene fantasma" a metros de él lo dejó petrificado

Un hombre vivió un momento de terror en un hospital mientras trabajaba: escuchó el llanto de un "nene fantasma" a pocos metros de donde él estaba, grabó la secuencia y el video generó una ola de comentarios en las redes sociales.

El hombre se encontraba solo en uno de los pasillos de la institución, ya que, según relató, había sido contratado para un evento que se llevaría a cabo muy temprano. Por ese motivo debía cumplir su tarea de madrugada y llegar a tiempo.

En un momento comenzó a sentir ruidos extraños y, al prestar atención, se dio cuenta de que sonaban como los de un bebé. Lo llamativo es que, aunque había enfermeras de guardia, ellas se encontraban en otra zona del hospital.

Cuando fue a investigar el origen de los sonidos, no encontró nada. Sin embargo, logró grabar un video que muestra el llanto y también una sombra que se alcanza a distinguir en la filmación.

"Logré grabar a un bebé llorar. Como menciono, no había nada en donde yo estaba trabajando ya que cuando llegué pasé por esos pasillos", escribió el sujeto en la publicación que compartió en TikTok. Por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar.

Video: así un hombre grabó a un "nene fantasma" en un hospital de noche





La escena paranormal generó opiniones encontradas entre los usuarios





Muchos aprovecharon el posteo para compartir sus propias experiencias en hospitales y lugares similares, y en varios casos coincidieron con el hombre sobre este tipo de fenómenos.

"Trabajé un tiempo en un hospital pediátrico de noche, y si es verdad que suelen pasar fenómenos paranormales, son lugares donde fallecen muchos niños,donde hay mucho dolor", escribió una mujer. Otro agregó: "En los hospitales se viven cosas espeluznantes, fuertes, difíciles de olvidar".

Como era de esperar, también hubo quienes hicieron comentarios con humor para aliviar el miedo, escribiendo cosas como: "Está esperando que le pidas un turno" o "Es la contadora a la que no le cuadró el balance".

El video alcanzó 166 mil "Me gusta" y millones de reproducciones en la plataforma china.