"Ya no sé qué hacer": trabaja de noche en un supermercado y registró hechos paranormales que espantaron a todos

Trabajar de noche en un supermercado puede ser tranquilo para muchos, pero para un empleado se convirtió en una experiencia aterradora: entre pasillos silenciosos y góndolas vacías, empezó a percibir presencias paranormales, y los videos que grabó asustaron a todos.

El protagonista de esta historia es un usuario de TikTok que solía compartir su rutina diaria en la plataforma, pero en las últimas semanas empezó a ganar notoriedad por registrar su trabajo durante el turno de madrugada.

En enero, una de sus transmisiones en vivo generó gran repercusión. Durante la grabación, el trabajador relató que escuchó ruidos en un pasillo y vio cómo un objeto se movía solo dentro de la tienda, lo que le provocó un miedo profundo, sobre todo porque estaba completamente solo en ese momento.

"Son cosas que jamás imaginarías ver hasta que te suceden. Hoy les digo que dejaré de grabar estos sucesos por mi salud mental", escribió en uno de sus videos, aunque, pese a la advertencia, continuó registrándolos. En otro, se lo escucha decir: "Ya no sé qué hacer".

En los videos que publicó se observan objetos que se mueven solos, sombras que se deslizan entre los estantes y una pila de llantas que cae sin explicación aparente. En una de las grabaciones más escalofriantes, una sombra aparece junto a un carrito de productos.

Mientras recorría el pasillo de hogar e higiene, varios usuarios aseguraron haber visto un rostro entre la oscuridad de un anaquel, algo que el trabajador no pudo identificar.

Video: así fue la primera experiencia paranormal que pudo registrar el empleado





La reacción de los internautas a los aterradores videos





Las publicaciones del joven generaron opiniones divididas en TikTok y dieron lugar a un debate en el que muchos compartieron experiencias y relatos de sucesos que no lograron explicar.

"Yo trabajé 7 años, dos de ellos en la noche, y si pasan cosas raras, no importa la sucursal, en la mayoría asustan. Mi recomendación es que pongas música y trates de estar con alguien más, no te quedes nada más tú solo", comentó un seguidor que también tuvo experiencia laboral en el lugar.

La situación generó una avalancha de reacciones en redes sociales (TikTok/@arteck_18).

"Qué miedo que pasen cosas, pero me daría más coraje y flojera andar levantando todos sus desastres. Todavía que me asusta, tengo que limpiar", escribió otro usuario.

Gracias a todos los videos compartidos sobre los sucesos, el tiktoker ya suma millones de visualizaciones y "Me gusta". Algunas noches continúa haciendo transmisiones en vivo para mostrar cualquier actividad extraña y que su audiencia sea testigo en tiempo real.