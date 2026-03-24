Aterrador: escuchó ruidos extraños en su cocina y capturó espeluznantes imágenes de un fantasma

Un hombre decidió ponerle fin a una situación que lo inquietaba desde hacía meses: cada noche, durante la madrugada, escuchaba ruidos extraños que provenían de la cocina de su casa. Los golpes, movimientos y sonidos difíciles de identificar lo llevaron a instalar una cámara con visión nocturna para descubrir qué estaba ocurriendo.

Lo que registró superó cualquier expectativa, ya que según relató el propio protagonista, se trataría de una figura con forma humana, pero con una altura inusual, que aparece y desaparece entre las sombras de la cocina.

El material fue compartido inicialmente en la plataforma Reddit, donde el usuario explicó que decidió publicar las imágenes para buscar una explicación a lo que estaba viviendo.

Se cansó de escuchar ruidos en su cocina, instaló una cámara y captó una aterradora figura fantasmal

El caso tomó mayor notoriedad cuando fue difundido en redes sociales por el usuario "SkyshockGG", quien compartió las imágenes y detalles del episodio en X. Según explicó, el protagonista llevaba tiempo escuchando ruidos inexplicables durante la noche, lo que lo llevó a utilizar la función "nightshot" de su teléfono para registrar lo que sucedía en la oscuridad.

Un usuario de X compartió las fotos que un hombre publicó en Reddit sobre el supuesto fantasma que habita en su cocina.

Las fotografías, en un primer vistazo, no resultan concluyentes. Sin embargo, al aumentar el brillo y modificar parámetros como el contraste o el gamma, varios usuarios aseguraron haber detectado una figura humanoide escondida en las zonas más oscuras de la imagen.

"Las fotos no son impactantes a simple vista, pero si uno observa con atención, empieza a sentir que hay algo más, como si alguien estuviera mirando de regreso", describió el usuario que difundió el caso en redes sociales.

Ante la repercusión que generaron las imágenes, el hombre decidió ir más allá y grabó un video en la misma cocina durante la noche. Aunque la calidad no es nítida, se puede observar un leve movimiento que muchos interpretaron como la silueta de una figura humana. Lo que más llamó la atención es su altura, considerada fuera de lo común por quienes analizaron el material.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios sostienen que podría tratarse de un fenómeno paranormal, otros plantearon explicaciones más terrenales. Entre ellas, la posibilidad de que se trate de un "intruso" que habita en la vivienda sin ser detectado, una situación conocida en algunos países como "squatter" y que en Argentina se asemejaría a la figura de un "ocupa".

A pesar de las dudas, quien difundió el contenido aseguró haber revisado el perfil del autor original en Reddit y destacó que no existen antecedentes de publicaciones similares o intentos de viralización, lo que refuerza la hipótesis de que el relato podría ser genuino.