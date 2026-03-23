Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 23 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INEXPLICABLE

De terror: se estaba bañando, escuchó un ruido extraño y apareció la huella de una mano

La misteriosa escena que vivió el joven desató una ola de reacciones en redes por lo insólito del hecho, y varios usuarios aprovecharon para contar sus propias experiencias paranormales.

MCabrera

Cuando uno está solo en casa, cualquier sonido inesperado puede parecer aterrador. Pero lo que vivió este joven fue todavía más inquietante: mientras se bañaba, escuchó un ruido extraño y, al mirar, se encontró con algo que lo dejó con los pelos de punta.

El protagonista de esta escalofriante escena compartió lo sucedido en TikTok. Aunque el video dura apenas unos segundos, generó reacciones diversas y hasta relatos de experiencias paranormales similares que resultan inexplicables.

"Dejé la puerta, escuché un ruido y, al voltear, arriba de la puerta había la huella de una mano. Me estoy cag... de miedo", relató el joven, quien, para intensificar el susto, agregó un inquietante sonido al clip.

El momento causó terror, sobre todo porque en los comentarios el joven explicó que estaba solo en la casa. Por eso se había bañado con la puerta abierta, lo que hacía imposible que alguien más le jugara una broma de ese tipo.

Video: así fue el momento de terror en que encontró la huella de una mano en su baño

Como suele ocurrir en este tipo de casos, los seguidores del joven compartieron sus propias experiencias. Una de ellas relató: "No eres el único a mi hermana también le pasa lo mismo ella tiene su casa pintada de color café y en la pared se ven huellas pintadas de color blanco".

Otras respuestas fueron: "Ponete a rezar y no tengas miedo. Los entes se alimentan del miedo"; "Anulo cualquier maldición"; "Me da más miedo que tenga seis dedos"; y "Díganme que no soy la única que vio una cara allá atrás"

A pesar de las especulaciones, el joven no pudo aclarar qué fue lo que ocurrió, y el suceso quedó envuelto en incógnita.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

4
El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."
Noticias

El descargo de Nicki Nicole tras quedar en la interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me encantaría decir..."

5
La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos
Lanzamiento

La historia detrás del corset viral de Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 que sorprendió a todos

Últimas noticias de Paranormal