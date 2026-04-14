Grupo de actores interpretaba una escena de terror en el teatro y sucedió algo inesperado: "El susto es real"

Un grupo de actores y actrices estaba interpretando una obra de teatro con tintes sobrenaturales cuando, en medio de la función, un supuesto "fantasma" irrumpió en el escenario.

El episodio ocurrió mientras los intérpretes recreaban una escena en la que utilizaban la clásica tabla Ouija. Todo transcurría con normalidad hasta que un hecho fuera de guión generó un momento de tensión real, tanto para quienes estaban sobre el escenario como para el público presente.

La secuencia fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde acumuló miles de visualizaciones y comentarios.

Video del momento paranormal en pleno teatro

El material fue compartido en la plataforma TikTok por el usuario "juancottet", uno de los actores que participaba en la obra. Allí mostró el instante exacto en el que la escena de ficción se cruza con un hecho que sorprendió a todos.

En las imágenes se puede observar a los protagonistas sentados alrededor de una mesa, concentrados en la interpretación de la escena. En ese momento, simulaban jugar a la Ouija como parte del guión, cuando uno de los personajes formuló una pregunta en voz alta: "¿Cómo te llamas?".

Tras ese diálogo, y luego de imitar el movimiento sobre el tablero, una de las actrices gritó un nombre. Inmediatamente después, un objeto cayó de forma repentina en el escenario, generando un sobresalto generalizado entre los presentes.

"Nos pasó esto en el medio de una función", escribió el autor del video al compartir la publicación, dejando en evidencia que lo sucedido no estaba previsto dentro de la obra.

Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, los usuarios debatieron entre el humor y el asombro. "El fantasma improvisando 10/10", escribió uno. "El fantasma: uh parece que esta no era mi escena", bromeó otro. Sin embargo, también hubo quienes se tomaron el episodio con mayor seriedad: "Che, el susto de los actores es real. No se lo esperaban. O son muy buenos actores...", señaló un usuario.

Otros comentarios apuntaron directamente a lo paranormal: "La Ouija no es un juego y aunque solo lo muevas ya estás abriendo un portal o atrayendo algo", sostuvo otro internauta.