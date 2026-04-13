Gran Hermano: un aterrador fenómeno paranormal generó desconcierto en los televidentes

La casa de "Gran Hermano" quedó en el centro de la atención en las últimas horas no por la competencia ni por las peleas, sino por un supuesto fenómeno paranormal que fue captado por las cámaras y generó debate entre los usuarios en redes sociales.

La secuencia, que se viralizó en TikTok, tiene como protagonista al actor Juanicar, quien ordenaba y limpiaba el sector externo de los baños. En ese momento, mientras acomodaba unos almohadones, una segunda cámara se acercó para enfocar la escena.

A los 41 segundos del video, se observa un detalle que llamó la atención de muchos internautas: detrás de él, uno de los cajones de una cómoda se abre solo. Lo más curioso es que el participante no se da cuenta de la situación.

Así, los usuarios compartieron todo tipo de teorías y especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido, teniendo en cuenta que no es la primera vez que suceden cosas paranormales dentro de la casa.

Video: el momento paranormal en "Gran Hermano" que generó sorpresa en las redes





Revuelo en redes: teorías paranormales y explicaciones racionales tras el video viral





Aunque muchos usuarios se mostraron escépticos y apuntaron a un posible desperfecto en el cajón, otros sumaron teorías que van desde la presencia de un fantasma hasta distintos fenómenos inexplicables dentro de la casa de "Gran Hermano".

Entre los primeros comentarios que circularon en la publicación, se leyeron mensajes como: "Es la niña que Pincoya dijo que estaba en la casa"; "Si bien recuerdo del GH pasado un participante vio la silueta de un hombre" y "Siempre cosas raras pasaban en esa casa".

Fenómeno paranormal en la casa de Gran Hermano (TikTok/@patricio.news).

En la misma línea, otras reacciones también se viralizaron rápidamente: "Ya sabemos por qué se cayó Andrea del Boca"; "Ya le pasó una vez a Nacho (Castañares) con el carrito de compras"; "¡Es una nena! Se vio en el GH de Furia, en el de Marcos y en GH Chile".

Sin embargo, entre las respuestas más racionales, varios usuarios intentaron dar una explicación lógica al hecho: "Siempre se abre el mismo cajón, es obvio que debe ser que está roto"; "Es el sistema de cerrado, si no cerrás bien, se abre solo" y "Los cajones que tienen esas correderas, algunos no tienen para que se queden en el lugar y se abren solos. Vivo renegando con los cajones de la cocina".

No es la primera vez que se registran hechos llamativos dentro de la casa más famosa del país. Dos años atrás, una puerta se cerró de manera abrupta y Juliana "Furia" Scaglione quedó atónita. En la edición siguiente, la imagen de un rostro extraño reflejado en un vidrio desató revuelo en redes sociales.