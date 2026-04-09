El fantasma de una mujer intentó entrar a su casa y el espeluznante momento quedó grabado: "Soy tu vecina..."

Un hombre vivió un momento inquietante al ser sorprendido por el fantasma de una mujer en la puerta de su casa. En las imágenes, ella se presenta como su "vecina", pero en un momento desaparece de forma repentina, y el video generó preocupación entre quienes lo vieron.

La secuencia paranormal fue compartida en TikTok y, según muestra la filmación, el hombre empieza a grabar la entrada de su hogar tras escuchar ruidos extraños. En ese contexto, usa una linterna para iluminar mejor la zona, con la intención de registrar con mayor claridad si algo o alguien aparecía.

De golpe, una mujer aparece en el lugar y afirma: "Soy la vecina", mientras el perro que estaba en el patio no deja de ladrarle. El hombre, sin dejar de filmar, le advierte que no se acerque, pero, lejos de eso, la figura se desvanece.

La publicación, que se volvió viral en pocos días, señala: "Él no tiene vecina, vive en un rancho solo". Tras la difusión del video, los comentarios se multiplicaron con usuarios preguntando qué fue lo que sucedió realmente y por qué la mujer intentó ingresar a la vivienda.

Video: así el "fantasma" de una mujer intentó entrar a la casa del hombre





Reacciones divididas ante la extraña aparición





El video, publicado por la cuenta "laordendecesar", dedicada a compartir contenido paranormal y experiencias inusuales, no tardó en generar múltiples respuestas e hipótesis por parte de los usuarios.

Desde la propia publicación se planteó la duda sobre si se trataba de "brujas o algo más perturbador", mientras que en los comentarios muchos internautas apuntaron a la posibilidad de que se haya tratado de un fantasma.

Así apareció el "fantasma" de su vecina en la puerta de su casa (TikTok/@laordendecesar).

Entre las opiniones que circularon, se leyeron frases como: "Es un fantasma"; "En teoría, los espíritus no pasan a menos que tú los invites a pasar"; "¿Y por qué usaría la puerta un fantasma"; y "No lo invitó a entrar y no entró".

El material acumuló cerca de 10 millones de visualizaciones y, como suele ocurrir en estos casos, también hubo quienes dudaron de su veracidad y sugirieron que podría tratarse de un video editado o incluso generado con inteligencia artificial.