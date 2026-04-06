Actividad paranormal en el trabajo: cámara de seguridad graba a una entidad fantasmal que mueve sillas en una oficina

La cámara de seguridad de una oficina captó el momento en que una silla comienza a moverse sola, sin que haya nadie cerca ni señales de que alguien la esté manipulando.

La escena parece sacada de una película de terror: una oficina silenciosa, iluminada por la luz artificial del lugar y sin actividad humana visible. En los pocos segundos de la grabación se observa que una silla comienza a desplazarse como si alguien invisible la estuviera manipulando.

De acuerdo con la fecha registrada en el sistema de vigilancia, el hecho ocurrió el 24 de octubre de 2024 y habría tenido lugar en una oficina ubicada en el estado de Zacatecas, en México. Todo quedó documentado gracias a las cámaras de vigilancia instaladas dentro del despacho.

Video: cámara de seguridad capta a un fantasma que arrastra la silla dentro de una oficina vacía

En la grabación se observa una oficina completamente vacía, con un escritorio y una silla ubicados en el centro del espacio. Durante los primeros segundos no ocurre nada fuera de lo común. Sin embargo, unos instantes después se da una situación de completa actividad paranormal.

La silla empieza a moverse lentamente sin que haya ninguna persona cerca y, en un primer momento, parece girar sobre su propio eje, como si alguien la estuviera empujando suavemente. Sin embargo, en ningún momento aparece una figura que explique el movimiento.

El fenómeno se repite una segunda vez y la silla vuelve a desplazarse de manera extraña, siempre en medio de una oficina completamente vacía.

Tras unos segundos, el objeto queda quieto por un breve instante, como si el movimiento hubiese terminado. No obstante, lo más impactante ocurre inmediatamente después: la silla comienza a ser arrastrada con fuerza hacia el fondo del lugar, desplazándose varios metros hasta desaparecer del encuadre de la cámara. El movimiento es rápido y evidente, pero en ningún momento se observa que alguien la esté empujando o tirando de ella.

El video fue difundido por la cuenta de X "QuePocaMadre_Mx", desde donde señalaron que los trabajadores de la oficina quedaron sorprendidos y aterrados al revisar las imágenes de seguridad.

Según trascendió, quienes trabajan en el lugar no encontraron una explicación lógica para lo ocurrido, lo cual alimentó las especulaciones sobre la posible presencia de una entidad paranormal dentro del edificio de trabajo.