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Viernes, 27 de marzo de 2026

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ESPANTO

"Dejá de molestar": enfrentó a un "ente" oscuro que entró a su casa y el video causó escalofríos

Un joven registró cómo la misteriosa figura negra apareció junto a un enorme oso de peluche y las imágenes rápidamente sorprendieron y aterrorizaron en partes iguales. Mirá el video.

MCabrera

Un joven vivió un encuentro paranormal que quedó registrado en video cuando un extraño "ente" apareció en su casa. Las imágenes muestran un momento aterrador que dejó a todos los que lo vieron completamente impactados.

"Te estoy viendo. Dejá de molestar, andate. Te estoy grabando", se lo escucha decir al chico mientras filma dentro de su casa a un enorme oso sentado en un sillón. Detrás del muñeco aparece una escalofriante figura negra.

El dueño de la publicación mantuvo su celular apuntando hacia ese rincón durante unos segundos, pero de repente la puerta se cerró de golpe con gran fuerza. Al abrirla, descubrió que el oso seguía allí, pero la misteriosa figura ya había desaparecido.

"Grabé al ente perfectamente", escribió el joven en la descripción del video, mientras en la grabación se lo ve recorriendo la habitación para mostrar que no había nadie más, e incluso revisando debajo de la cama para comprobar que estaba completamente solo.

Video: así un chico enfrentó a un "ente" en su casa

El video acumuló una gran cantidad de "Me gusta" y rápidamente los usuarios comenzaron a compartir sus impresiones sobre lo que, para muchos, claramente se trataba de un momento paranormal. "Lo siento mucho hermano pero eso de ahí no es un fantasma", escribió uno.

Otros consejos llegaron en los comentarios: "Lo que te recomiendo es que llames un padre o un cura y que te limpie toda la casa para que se termine todo eso"; mientras que otra persona sugirió: "Lo primero es no tener miedo y enfrentarlo vos mismo, sino te va a seguir molestando. Sos más fuerte que esa cosa".

El video fue compartido en TikTok por el usuario "leaanrrito" y alcanzó 3,6 millones de visualizaciones en la plataforma.

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