Perturbador: video muestra a un fantasma que empuja a una bebé mientras gateaba

Un espeluznante video muestra a una bebé que protagonizó un episodio difícil de explicar. Según relataron sus padres, la pequeña, que apenas comenzaba a gatear, sufrió una caída repentina en circunstancias que no lograron entender en el momento.

La situación, que inicialmente pareció un accidente doméstico, tomó otro significado cuando los adultos revisaron las cámaras de seguridad.

El episodio tuvo lugar en Elizabethtown, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Allí, los padres de la menor aseguraron que no es la primera vez que perciben situaciones extrañas dentro de su hogar, lo que alimentó la hipótesis de un posible fenómeno paranormal.

Un fantasma empujó a una bebé que estaba gateando y quedó registrado en un video

El episodio paranormal quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el interior de la vivienda. Las imágenes muestran a la bebé de alrededor de un año avanzando en dirección a la habitación de sus padres, donde su padre se encontraba sentado.

En el video se observa cómo la pequeña se desplaza en cuatro patas mientras mira hacia adelante. De manera repentina, su cuerpo se mueve hacia adelante con fuerza, como si alguien la hubiera empujado desde atrás. El movimiento resulta llamativo porque no hay ninguna persona cerca ni un objeto que pudiera haber provocado esa reacción.

Tras el episodio, la niña se gira como intentando identificar qué ocurrió o quién la tocó, pero no hay nadie visible en el lugar. Esa secuencia es la que más impactó a los padres, quienes aseguran que la caída no fue producto de un simple desequilibrio.

La madre, Ashley Scott, contó que se encontraba fuera de la casa cuando su pareja, Chris Geisler, le envió el video tras notar la situación. Según relataron, ambos comenzaron a analizar las imágenes y concluyeron que se trataba de algo fuera de lo común.

Además, la mujer afirmó haber experimentado otros episodios extraños en la vivienda, lo que refuerza su creencia de que el lugar podría estar "embrujado". A partir de lo ocurrido, expresó su preocupación por la seguridad de su hija y no descarta que existan fuerzas que puedan representar un riesgo.