Impactante video: cámara de seguridad capta el momento en que un demonio acecha a una madre junto a su bebé

Un inquietante video muestra a una mujer junto a su bebé mientras, aparentemente, una presencia extraña las observa desde las sombras. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad doméstica, circularon rápidamente en redes sociales y desataron todo tipo de interpretaciones.

El video, difundido a través de la cuenta de X "lamanoconpelosx", tiene una duración de un minuto y doce segundos y, en ese lapso, una voz en off que acompaña las imágenes sostiene que la figura que aparece en escena podría tratarse de una entidad demoníaca.

Cámara de seguridad de una casa captó el momento en el que una madre y su beba son acechadas por un demonio

De acuerdo con la narración que acompaña las imágenes, la madre se encontraba intentando hacer dormir a su hija en la mecedora, en lo que sería la entrada de la casa. En ese momento, la cámara capta una figura que aparece en el extremo derecho de la escena, cerca de un portón que da hacia la calle.

El detalle más llamativo es que esta supuesta presencia se asoma por una pequeña ventana ubicada en la puerta, como si estuviera observando lo que ocurre en el interior. La figura presenta un aspecto inusual: su color es extremadamente claro, casi blanco, lo que contrasta con el entorno y dificulta identificar si se trata de una persona.

Otro elemento que despertó inquietud es la reacción de la bebé. En el video se puede ver cómo la niña dirige su mirada hacia el sector donde aparece la figura, como si percibiera algo fuera de lo común.

Además, la supuesta entidad parece aparecer y desaparecer de manera repentina, lo que refuerza la sensación de que se trata de algo fuera de lo habitual. Este comportamiento, sumado a la falta de rasgos definidos, alimentó las versiones sobre un posible hecho paranormal entre los usuarios.

Sin embargo, no todos coinciden con la hipótesis paranormal. Muchos internautas sostienen que podría tratarse de una persona espiando desde el exterior, aprovechando la oscuridad y la posición de la cámara. Otros, en cambio, consideran que las características de la figura no corresponden a un ser humano.