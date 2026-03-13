Escalofriante: pensó que estaba solo en su casa, pero fue sorprendido por una inquietante presencia y quedó temblando del miedo

Un adolescente vivió un momento de completo terror cuando, creyendo estar solo en su hogar, se topó con una presencia inquietante. El video que registró para demostrar el hecho causó escalofríos, ya que nadie esperaba que un "ente" lo acompañara en su propia casa.

El protagonista compartió la grabación en redes sociales, donde se lo ve completamente solo. De repente, escucha la voz de alguien que parece su hermana, pero rápidamente recuerda que ella había salido con su mamá.

"¿La Chula no se había ido al médico con mi madre?", se pregunta mientras se acerca a la habitación de donde provenía el llamado. En ese momento, la puerta se cierra sola con fuerza, lo que hace que se sobresalte.

Acto seguido, le mandó un mensaje a su mamá para preguntarle dónde estaba y contarle lo que pasó. Al recibir un audio que confirmaba que todavía estaba en el médico, el joven se asustó todavía más y, al publicar el video, escribió: "¿Qué es eso?".

Video: así un adolescente grabó una experiencia paranormal que lo dejó temblando





Mientras algunos dudaron de la veracidad del video, señalando que la hora y el momento podrían haber sido actuados, otros creyeron que se trataba de figuras paranormales que imitan la voz de personas o mascotas cercanas con fines maliciosos.

"Nunca hagas caso a eso"





El video, publicado en TikTok, generó un gran revuelo y acumuló casi tres millones de visualizaciones y más de 350 mil "Me gusta", junto con una avalancha de comentarios de los usuarios.

"Nunca hagas caso a eso"; "Es un mimic o un doopelganger"; "Es un mimic porque imitan la voz de tus familiares"; "Me dio miedito"; "No sé si sea verdad, pero si estás solo y te pasa eso no tengas miedo porque eso los alimenta", fueron algunas de las primeras reacciones.

Varios internautas aprovecharon para compartir sus propias experiencias similares: "Me pasó lo mismo solo que se hizo pasar por mi papá, que ya lleva 2 meses con Diosito, y desde ese día no puedo dormir bien me despierto todos los días alas 3 o 3:20, no sé si es normal".

A pesar del revuelo, el joven no volvió a referirse al tema, aunque siguió publicando otros videos.