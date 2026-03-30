"Es el diablo": miró por la ventana de su casa y se encontró con una inquietante presencia que la hizo gritar

Una mujer vivió una situación tan sorpresiva como inquietante cuando, desde el interior de su casa, miró por la ventana y se encontró con una presencia extraña afuera. El momento le generó un fuerte susto y terminó reaccionando con gritos, una escena paranormal que quedó registrada en un video que se propagó rápido en las redes.

"Vení, rápido. Traeme el celular. Mirá, lo voy a subir a redes. Mirá", se la escucha decir a la protagonista, visiblemente alterada, mientras pide que le acerquen el teléfono para registrar lo que acababa de ver con sus propios ojos y no lograba creer.

En el clip también se escucha la voz de un niño que, en reiteradas oportunidades, pregunta "¿dónde?", ante la intensidad de la escena. Frente a esa situación, la mujer decide abrir la ventana para filmar mejor. "Hay unos ojos, mirá. ¿Lo alcanzás a ver? ¿Qué es eso? Es el diablo, corré", lanza, gritando cada vez más fuerte.

En medio de la oscuridad, lo que se distingue a simple vista son dos luces de color rojo a pocos metros de la ventana, una imagen que resulta llamativa por su apariencia. Ante esto, la protagonista del video interpreta lo que ve y le asigna una explicación vinculada a lo "demoníaco".

Video: así una mujer grabó al "diablo" frente a su casa





Tal como había anticipado al comienzo de la grabación, decidió compartir el clip en TikTok, donde rápidamente alcanzó una gran repercusión. La publicación superó el millón de "Me gusta" y acumuló miles de reacciones de los usuarios.

Reacciones divididas ante el video "paranormal"





El video generó opiniones encontradas entre los usuarios. La cuenta que lo publicó, "monikitaoficial", pertenece a una creadora de contenido que suele realizar publicaciones de entretenimiento, lo que llevó a muchos internautas a poner en duda la veracidad de la situación.

Esa postura se reflejó en los comentarios, donde la escena, más que temor, despertó reacciones de humor. De hecho, varios usuarios dejaron mensajes en tono irónico como "Perdón por verte sin tu permiso". En total, el clip acumuló más de 36 mil comentarios.

La figura que asustó a la mujer (TikTok/@monikitaoficial).

Entre las respuestas se leyeron hipótesis y bromas como "Puede ser un ovni", "Para mí es un auto", "Es Flash reverso" e incluso "¿Es normal que me ría cuando gritó ‘ay, es el diablo'?".

El material fue publicado en 2023 y etiquetado con términos como "paranormal" y "miedo", categorías que reflejan lo que la situación le generó a la mujer. Sin embargo, nunca se confirmó de manera fehaciente si se trató de un hecho real o de una puesta en escena.