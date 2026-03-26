Tremendo video: así fantasma manipula un cuchillo y aterroriza a los empleados de una carnicería

Un episodio inquietante quedó registrado por las cámaras de seguridad de una carnicería y rápidamente generó impacto en redes sociales. En las imágenes se observa cómo, en medio de una jornada laboral aparentemente normal, ocurre un hecho inexplicable: un cuchillo se mueve y cae al piso sin que nadie lo toque.

En el momento, uno de los empleados que se encontraba en el lugar se sorprendió por el ruido, pero no logró entender qué había sucedido. Sin embargo, al revisar posteriormente las grabaciones de las cámaras de seguridad, tanto él como sus compañeros quedaron atónitos al descubrir lo que parecía haber ocurrido segundos antes.

El hecho tuvo lugar en la provincia de Chaco, donde los trabajadores del local revisaron el material y comenzaron a sospechar que no estaban solos. Según trascendió, el video fue difundido por un usuario de TikTok identificado como "damyfredo", quien aseguró que el protagonista del episodio es su hermano, empleado del comercio.

Video: el impactante momento en el que el supuesto fantasma tira un cuchillo

De acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales, el momento más perturbador ocurre mientras los empleados se encontraban dentro del local. En ese instante, la cámara de seguridad captó lo que muchos interpretaron como la presencia de una figura extraña que atraviesa una de las puertas.

A simple vista, algunos usuarios creyeron que se trataba de otro trabajador. Sin embargo, al analizar el video con mayor detenimiento, varios señalaron que la figura no tendría piernas visibles y tampoco coincide con la vestimenta habitual de los empleados, lo que alimentó la teoría de una presencia paranormal.

Pocos segundos después de ese registro, se produce el hecho que más llamó la atención: un cuchillo que se encontraba sobre una mesa cae al piso de manera repentina. Según se puede ver en la grabación, el utensilio no estaba cerca del borde ni había nadie en las inmediaciones que pudiera haberlo empujado o manipulado.

La secuencia generó sorpresa y desconcierto entre los trabajadores, quienes no encontraron una explicación lógica para lo sucedido. Tras advertir lo ocurrido, decidieron revisar las cámaras de seguridad, donde quedaron registradas las imágenes que luego se viralizaron.

El video fue publicado en redes sociales en mayo de 2023 y, desde entonces, continúa generando repercusión entre los usuarios.