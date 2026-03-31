Paranormal: se encontró con el fantasma de una mujer que deambulaba por un hospital y casi muere del terror

Trabajador de un hospital vivió un momento inquietante mientras limpiaba, cuando mantuvo una charla casual con una mujer que, en apariencia, estaba en el lugar. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, descubrió que no había nadie con él: era un "fantasma".

El encuentro ocurrió, según se observa en las imágenes, en un centro de salud. El hombre lustraba el piso cuando, de repente, sintió que le tocaron la espalda. "Me doy vuelta y, te lo juro, era una señora", se lo escucha relatar.

En el video se observa que el encargado gira y comienza a charlar con alguien, aunque, según las imágenes, estaba completamente solo. En ese contexto, agregó: "No te puedo mentir, no sé si es un problema mío de mente, pero era una señora".

El hombre detalló que la supuesta mujer le comentó que buscaba la salida porque no la encontraba. Entonces, le explicó cómo ir y la acompañó hasta el ascensor, el cual, según relató, "se cerró rápido, como si no hubiera nadie", por lo que puso la mano para frenarlo y la mujer pasó por debajo suyo.

"Cuando la señora sube al ascensor, me dice 'Chao, mi hijito'. No le logré ver la cara, y yo le digo 'chao'", cerró el sujeto.

Video: así fue el encuentro entre un hombre y una mujer "fantasma" en un hospital





La grabación fue compartida en TikTok por el usuario "soyeljuliolopez", quien suele publicar contenido sobre leyendas y fenómenos paranormales. El video se difundió hace algunas semanas, invitó a los seguidores a opinar y rápidamente se llenó de comentarios.

"Probablemente alguna vez todos hablamos con un fantasma", fue uno de los mensajes más destacados, mientras que otro usuario sostuvo que "la interacción se ve real".

Así el trabajador charlaba con la mujer "fantasma" (TikTok/@soyeljuliolopez).

Otras reacciones al clip fueron: "Yo he visto y saludado a gente que no está. ¿Por qué pasa?"; "Yo pasé algo similar y es difícil aceptar que es real" y "Me pasó una vez esperando el colectivo: hablé con una señora y cuando subimos miro a donde se sentó y ella no estaba".