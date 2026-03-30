Escalofriante escena: trabaja en un hospital, notó algo raro en las cámaras y a los segundos un "fantasma" apareció frente a ella

Una mujer que trabaja en un hospital se convirtió en testigo directa de lo inexplicable después de percibir en carne propia a un "fantasma". Tras notar algo raro en las cámaras de seguridad del lugar, decidió grabar y terminó llevándose un fuerte susto cuando un espíritu se manifestó frente a ella.

Entre pasillos y habitaciones vacías, estos sitios suelen ser considerados, según muchos testimonios, espacios donde se registran con frecuencia sucesos paranormales. Esta situación sucedida en Chile se suma a esas experiencias y refleja una parte de lo que ocurre en estos contextos.

El video, publicado en TikTok, fue grabado por la trabajadora con su celular y, al comienzo, se la ve enfocando la pantalla de la computadora. "Esto lo voy a dejar registrado porque... Mirá... Esto está pasando hace mucho rato y yo acá estoy sola, no hay nadie", se la escucha decir.

Primero, lo que se observa en las cámaras es que una silla de ruedas, ubicada justo al lado de la puerta, se mueve sola, como si alguien o algo la estuviera manipulando. Para mostrar que no se trata de una percepción, la mujer mueve su celular y, en lugar de enfocar la computadora, filma al objeto, que vuelve a deslizarse solo.

Al notar que la silla iba en su dirección, la mujer decidió cortar el video. Luego no se conocieron más detalles sobre lo ocurrido, aunque lo cierto es que la difusión del registro generó repercusión en redes sociales.

Video: así "fantasma" se manifestó en un hospital y asustó a una mujer





El video atrajo a decenas de usuarios que reaccionaron de distintas maneras: algunos solo expresaron sorpresa, mientras que otros intentaron dar una explicación a lo ocurrido. Entre ellos, uno comentó: "Alguien quiere entrar. Ten cuidado porque si es un familiar muerto, puede ser él, pero si nadie falleció, corre enseguida".

"Hay que cerrar las puertas"; "Lo hacen con hilo"; "Qué horror, qué susto", fueron otras de las opiniones que circularon en TikTok tras la difusión del clip.

Cabe señalar que la cuenta que publicó la grabación no pertenece a la mujer, sino a "alexanderhelbert", un usuario que comparte contenido vinculado a temáticas ovni y fenómenos paranormales.