Cuidaba a su sobrino cuando un antiguo sillón "cobró vida" y los dejó con el corazón en la boca: "Vení ahora mismo"

Una noche que debía ser tranquila para una mujer que cuidaba a su sobrino se convirtió en un escalofriante momento paranormal. Mientras miraban televisión, una silla antigua "cobró vida" y la escena de terror los dejó helados.

"Noche de Bob Esponja", se escucha decir a la mujer al inicio del video, mientras enfoca a su sobrino, que disfrutaba del popular dibujo animado mientras comía helado. "Bob Esponja. Increíble", agregó luego el pequeño, emocionado por la pijamada.

Pocos segundos después, el sillón mecedor que estaba detrás del nene empezó a moverse solo, y Liam -el chico- lo miró sorprendido y asustado. El insólito episodio quedó registrado en video, donde también se puede ver la reacción de la mujer, atónita ante lo que sucedía.

"Liam, vení. Liam, ahora mismo. ¿Qué está pasando? Voy a llamar a tu mamá. Quedate acá", dice la mujer, y el niño obedece al instante. Mientras tanto, la silla no dejaba de mecerse sola, como si alguien la moviera.

El video fue publicado en redes por la madre del pequeño, a quien su hermana le había enviado la grabación. Ella agregó un detalle escalofriante: la casa tiene más de 100 años, lo que aumentó las sospechas de que allí podrían habitar fantasmas o espíritus.

Video: así una tía y su sobrino vivieron un escalofriante momento paranormal





¿Una soga o una verdadera experiencia paranormal?





Lo curioso de este caso es que en el video no aparece ninguna figura ni sombra, un detalle que llamó la atención de los internautas y motivó numerosos comentarios en TikTok.

Entre las reacciones, no faltaron quienes minimizaron el hecho o lo tomaron con humor. Una usuaria comentó: "El fantasma se había sentado a ver Bob Esponja con ellos".

Una noche de tía y sobrino tuvo un escalofriante momento paranormal (TikTok/@salt.sage).

También hubo quienes dudaron de la veracidad del video, sugiriendo que podría tratarse de un montaje. Entre sus observaciones se leía: "La mesa es un punto ciego", "Alguien le ató hilo de pescar a la silla y la está jalando" y "Es claramente una cuerda".

Otros comentarios jugaron con la situación de forma más fantasiosa: "El holandés errante", "El fantasma salió corriendo cuando dijiste 'Noche de Bob Esponja'" y "Cómo se va volteando la silla hacia ella".