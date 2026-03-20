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Viernes, 20 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
MIEDO

Aterrador video: médico grabó a un espíritu que mueve objetos en un hospital

Un médico de guardia registró el momento en el que una supuesta entidad fantasmal mueve instrumentos dentro de un hospital durante la madrugada.

LBarrios

Los hospitales suelen ser señalados como lugares donde se concentran historias inquietantes. La combinación de situaciones límite, dolor y muerte hace que muchas personas los asocien con una energía particular, propicia para la aparición de fenómenos paranormales.

En ese sentido, un médico que, mientras realizaba una guardia nocturna, decidió grabar lo que estaba sucediendo en una de las salas del hospital. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observan movimientos inexplicables de distintos objetos dentro de una habitación que estaba completamente vacía.

Video: grabó a una misteriosa entidad paranormal moviendo los objetos de la sala de un hospital

El registro fue publicado en TikTok por un usuario identificado como "esquivelgene", quien aseguró haber captado los hechos en un hospital ubicado en Villahermosa, en el estado de Tabasco, México. El video superó los 2,9 millones de reproducciones.

En el clip, el joven recorre uno de los pasillos del nosocomio mientras graba con su celular. En un momento, afirma que no hay nadie a su alrededor y muestra el entorno vacío. Sin embargo, segundos después, algo inesperado ocurre.

Desde una de las salas contiguas al pasillo, se observa cómo un objeto de color naranja cae desde una superficie, aparentemente sin intervención de ninguna persona. Ante esto, el médico decide acercarse rápidamente para verificar lo sucedido.

Al ingresar al lugar, el ambiente está completamente vacío, sin señales de que alguien haya estado allí. Lejos de terminar, la situación continúa cuando, mientras sigue caminando por el pasillo, uno de los carritos utilizados para transportar medicamentos comienza a moverse por sí solo.

"Miren, miren cómo se mueve eso", se escucha decir al joven en el video, mientras registra el desplazamiento del objeto sin perder la calma.


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