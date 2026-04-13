Amigos se encontraron con una tenebrosa figura en plena madrugada y filmaron el desesperante momento: "¡Acelerá!"

Un grupo de amigos vivió un momento de extrema tensión durante la madrugada cuando se toparon con una figura que les generó miedo y desconcierto. El episodio paranormal quedó registrado en un video que ellos mismos filmaron, donde se escuchan sus gritos de desesperación.

"No filmés", se escucha en los primeros segundos de la escena, que transcurre en el interior de un auto en movimiento. Según los propios jóvenes, todo ocurrió cerca de las 3:30, un horario que muchos suelen asociar con la llamada "hora del diablo".

Lo que ven los amigos es una figura con un atuendo extraño caminando por la vereda. En ese momento, quien conduce reduce la velocidad para observarla mejor, pero los acompañantes comienzan a desesperarse y le piden insistentemente que "acelere".

A las dos horas se lo encontraron de nuevo, pero parado contra una pared, inmóvil, y se alejaron para evitar un nuevo susto. "No pregunten story time porque no hay, nos cagamos hasta las patas y nos fuimos. Por las dudas le llamamos a la policía", escribió el chico que compartió el video en TikTok.

El clip se volvió viral en la plataforma china y los comentarios de los internautas no tardaron en llegar.

Video: así un grupo de amigos se topó con una inquietante figura en plena madrugada





El video acumuló más de 148 mil "Me gusta" y superó el millón de visualizaciones en la plataforma. Si bien no es reciente, ya que data de 2024, volvió a circular en redes y generó impacto por la escena registrada y el susto que vivieron los jóvenes.

Entre las reacciones, se leyeron comentarios como: "Hasta aquí sentí su desesperación"; "‘Se me quedó el auto', lo peor que puedo escuchar en un momento así" y "La verdadera pregunta es que hacían a esa hora ustedes".

El momento paranormal que vivió el grupo de amigos (TikTok/@santiibilbao).

Por otra parte, otros internautas sumaron: "Wow, un tipo con un piloto de lluvia, qué miedo..."; "No entiendo por qué frenó"; "Él flasheó que estaba en un videojuego", entre otras expresiones.

El episodio habría ocurrido en Olavarría, según se desprende de comentarios de usuarios que aseguran ser de la zona. Sin embargo, quien publicó el video no volvió a referirse al hecho ni aportó más detalles sobre lo ocurrido con sus amigos.