Su amigo trabaja en un supermercado, le pidió un video y lo que vio en las imágenes lo dejó sin palabras: "¿Qué es eso?"

Lo que parecía un pedido simple entre amigos terminó generando sorpresa en un trabajador de supermercado que hace turno nocturno. Todo empezó cuando le solicitaron un video del lugar y, al revisarlo, se encontró con una escalofriante escena paranormal.

En las imágenes se lo ve al sujeto recorriendo la instalación, con pasillos repletos de góndolas y muy poca iluminación, ya que el establecimiento se encontraba cerrado. El hombre cumple tareas de seguridad y se encarga del cuidado del área.

"Mi mejor amigo está trabajando como guardia nocturno y lo estaba molestando sobre que está como en 'Five nights at Freddy's', y le dije a ver tu recorrido", explicó el dueño de la publicación realizada mediante TikTok.

En plena oscuridad del recorrido, el trabajador capta una figura extraña. Si bien él no lo advierte en el momento, su amigo sí lo nota y la situación lo deja completamente impactado.

Según indicó, el registro tuvo lugar a fines de marzo pasado, durante una madrugada, y hasta el momento no le encuentran explicación. Lo que se observa es impactante: al hacer zoom se distingue una sombra completamente oscura, con dos ojos brillantes bien marcados.

Video impactante: así un guardia de seguridad captó una extraña figura en un supermercado





El momento desconcertó a todos en redes sociales





La situación no solo impactó al amigo del trabajador, sino que también generó repercusión entre miles de usuarios en TikTok. El video superó el millón de visualizaciones y acumuló múltiples reacciones frente a lo ocurrido.

"Yo sí siempre he tenido ganas de trabajar de guardia nocturno, nunca me pasó nada paranormal y me gustaría ver si en esos trabajos pasan cosas", escribió un internautas, mientras que otro sumó: "Me acabo de levantar y me dio miedo".

La escalofriante presencia que aterró a todos (TikTok/@_karalampio).

Otro usuario relató su experiencia y precauciones: "Yo trabajo en un almacén abandonado de una fábrica. Voy tranqui con mis audífonos escuchando música a todo volumen para no escuchar nada por si me llegaran a hablar".

En los comentarios, varios incluso compartieron capturas con mayor iluminación del video. Ahí la escena resulta todavía más inquietante, ya que se distingue con claridad una figura con forma humanoide, incluyendo sus piernas.