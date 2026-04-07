Trabajaba en una funeraria y escuchó ruidos extraños entre los ataúdes: ¿Se trataba de un fantasma?

Una situación inquietante generó impacto en redes sociales luego de que un joven compartiera un video en el que registró una serie de hechos extraños mientras trabajaba en una funeraria. El episodio ocurrió cuando estaba por finalizar su jornada laboral y decidió grabar parte de su rutina, sin imaginar lo que sucedería minutos después.

Según se puede observar en las imágenes, el empleado ingresó a una sala donde se encontraban varios ataúdes y comenzó a recorrer el lugar mostrando el ambiente.

En ese momento, se escucharon ruidos similares a golpes que parecían provenir del interior del establecimiento. Ante la situación, el joven decidió investigar el origen de los sonidos.

Video del aterrador momento que vivió un joven en la funeraria

De acuerdo con el propio protagonista, todo ocurrió mientras terminaba su turno nocturno. El joven ingresó a un cuarto con distintos ataúdes y comenzó a escuchar ruidos extraños. Luego, al salir de ese sector, la situación se volvió aún más perturbadora.

A través de su cuenta en TikTok (tattooerikquezada), el joven compartió el video que rápidamente se volvió viral. En la grabación, se lo ve recorriendo el lugar y mostrando ataúdes, urnas y arreglos florales. En medio de ese recorrido, se escucha un ruido que lo alerta y lo obliga a detenerse.

El joven apuntó con la cámara hacia una zona oscura, correspondiente a la sala de espera donde suelen permanecer los familiares durante los velorios. Sin embargo, no logró ver a nadie. A pesar de esto, los sonidos continuaron y lo llevaron hasta un depósito.

Fue allí donde, según se observa en el video, una puerta se cerró repentinamente sin intervención de ninguna persona. A pesar del temor, decidió acercarse e ingresar al lugar para verificar si había alguien, pero no encontró a nadie.

Al retirarse hacia la sala principal, ocurrió otro hecho que incrementó el miedo: las luces de la funeraria se apagaron de forma repentina. En ese momento, el joven expresó su preocupación con una frase que quedó registrada en la grabación: "Creo que vi algo, me voy de acá".

El video superó el millón de reproducciones en TikTok y generó miles de comentarios de usuarios que manifestaron su sorpresa y temor ante la escena.