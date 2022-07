Yas Gagliardi creció mucho en el último tiempo, tanto que es una artista Billboard. En esta ocasión nos trae su nuevo single y video llamado "Que Pena", que define como un tema de amor, pero visto desde otro lado; una persona que vivió varias experiencias, buenas y malas, pero que decide ir por un camino, pudiendo saber con qué personas sí y con quienes no.

A su vez, la artista comentó que para ella es más fácil escribirle al desamor: "Es un momento donde surgen más las emociones, ya estés triste, enojado o feliz con la situación que viviste, pero creo que es como más desde ese lugar".

Cuando ella está en ese punto, agregó: "Yo me voy, digo 'ya está se terminó, next próximo' jajaja; la verdad que depende la situación que haya vivido, si me dolió mucho estoy como más melancólica, sino es como que la vida sigue, me enseñó algo, sigo adelante".

Con respecto al single contó que surgió en una sesión; su productor le mostró tres beats que tenía guardado y, al gustarle todos, se decidieron por el que ahora conocemos; ahí le contó sobre lo que quería hablar, armaron melodías y ese mismo día lo grabaron. El video que realizó le gustó enfocarse más en la transmisión del mensaje desde su persona, la coreografía y la interpretación, y no tanto desde la actuación, por eso buscó que cada uno se sienta identificado con ella cantando.

¡Mirá la nota completa!