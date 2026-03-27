El reclamo de los trabajadores de Fate: "¿Quién me va a tomar? Si estoy todo roto"

En una nueva jornada de conciliación obligatoria tras los despidos y el cierre de la planta de Fate, representantes de la empresa y de los trabajadores se reunieron por más de tres horas. En este marco, Crónica TV dialogó en exclusiva con Jorge, uno de los empleados despedidos.

Representantes de la firma participaron de la mesa de negociación luego de no asistir a la primera citación. Los operarios afectados reconocieron el cambio de actitud que demostró Fate, pero insistieron en que la prioridad absoluta es la reincorporación y la vuelta a la actividad productiva.

Jorge, un trabajador con 13 años de antigüedad en el sector de Terminación, dejó en claro la urgencia de su situación: "Para nosotros la mejor solución es volver a trabajar. No existe otra solución para mí. O sea, yo tengo 43 años. Soy joven, pero tampoco soy tan joven. Yo no sé si en otro lugar entraría a trabajar. Aparte, estoy todo roto ya".