La secretaria del broker hundió a Grandío y al Jefe de Gabinete

La suma de papelones y desprolijidades en el Adornigate no paran de acumularse, al punto de desconcertar a la Justicia, que nunca tiene una vocación desmedida por investigar a los funcionarios mientras están en el poder. "No les queda otra que avanzar con todas las idioteces que hacen", dijo a este medio una fuente de Comodoro Py a la que vale la pena considerar.

Durante esta mañana, declaró ante el magistrado y el fiscal, Vanesa Tossi, un testimonio clave porque se trata de la secretaria del broker Agustín Issin Hansen, quien se presentó en Tribunales ayer y dejó claro que le vendió a Marcelo Grandío, los pasajes con los que Manuel Adorni y su familia volvieron de Punta del Este, en el cuestionado vuelo privado. Tossi fue quien incluso acompañó al funcionario tanto a subir al vuelo de ida, como en la recepción en el regreso.

Dos cosas trascendentales ocurrieron durante su testimonio. El primero es que la secretaria aseguró que Grandío le pidió que no emita la factura por la compra del vuelo, en una clara intención de que no quede registro del mismo, a lo que Tossi se negó enfáticamente.

Y el segundo evento ocurrido es todavía mas curioso: Grandío le envió mensajes por Whatsapp a Tossi y luego intentó comunicarse telefónicamente, durante la propia declaración testimonial en los Tribunales de Comodoro Py, frente al juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes dejaron asentada en el expediente la intentona de comunicación del amigo de Adorni.

Por otro lado, la testigo aseguró que Grandío había manifestado desde el primer momento, que se trabaja de una "invitación" del periodista al Jefe de Gabinete, lo que refuerza la idea de la dádiva. Tossi acompañó diversas conversaciones por chat con el periodista, que probarían todo lo explicitado en su testimonio.

Mientras tanto, la Justicia después de tres intentos, habría obtenido los famosos contratos del periodista amigo de Adorni con la Televisión Pública (a cargo de Adorni), donde debería constar la calidad del vínculo jurídico entre el Estado y Grandío, y especialmente, el modo en que la empresa pública y el periodista, se dividían las ganancias publicitarias de sus programas.