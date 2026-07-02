La CGT se suma al rechazo de la Iglesia contra la "Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada"

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) pidió en un comunicado a los senadores que rechacen la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros.

En ese marco, la central obrera planteó que "eliminar la restricción que establece que solo el 15% del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras", y significa "entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua".

El comunicado lleva el título de "La tierra no es una mercancía: es soberanía, trabajo y futuro para los argentinos y las argentinas", donde la CGT plantea que "rechaza categóricamente el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que pretende eliminar los límites establecidos por nuestra legislación para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras".

El comunicado de la CGT.

Sobre esa línea, se queja de que "el Gobierno pretende habilitar una entrega de una magnitud inédita para nuestro país" y consideró que va "a contramano de lo que ocurre en gran parte del mundo, donde numerosos Estados establecen límites y controles para proteger su territorio y sus recursos estratégicos".

"En un contexto internacional marcado por la creciente disputa por la tierra, el agua, la energía y los recursos naturales, lo que está en juego es la capacidad del Estado argentino para preservar bienes estratégicos, orientar un proyecto soberano de desarrollo y garantizar que las decisiones fundamentales para el futuro del país no queden sometidas a los intereses de tecnomagnates que concentran un poder superior al de muchos Estados, pero sin reglas democráticas, controles institucionales ni responsabilidad frente a los pueblo", plantearon como problema desde la central obrera.

La crítica de la Iglesia

A través de una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de la Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina plantean que la iniciativa "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".

Y se pidió "a quienes intervengan en el debate de este proyecto" que "guíen sus opciones por el bien común, y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad".