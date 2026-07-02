El Gobierno busca apurar el debate de la reforma electoral: qué cambio aceptaría para obtener el apoyo de sus aliados

El Gobierno de Javier Milei inició una nueva etapa con la salida de Manuel Adorni y en su objetivo de retomar el control de la agenda parlamentaria, busca apurar el debate de la reforma electoral, una de las prioridades según le remarcó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

La iniciativa tiene como propuesta central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por lo que desde el oficialismo apuntan a lograr consenso político con gobernadores y aliados para avanzar con el tratamiento en el Congreso.

Así lo reconoció el senador nacional por La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, que en declaraciones formuladas este jueves indicó que el Gobierno considera que el debate debe resolverse antes del receso invernal para evitar retrasos en la agenda parlamentaria.

No obstante, reconoció que la posibilidad de sesionar depende de la convocatoria a Labor Parlamentaria por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La intención original era citar a una sesión el miércoles 8 de julio pero podría postergarse hasta el jueves 16.

"La suspensión o eliminación de las PASO es determinante para buscar un gran ahorro, una gran economía, pero sobre todo este freno que se pone el país cada vez que tiene un proceso electoral", sostuvo Paoltroni y añadió que el avance del debate está atado al resultado de las negociaciones con gobernadores y aliados legislativos.

"Depende mucho de la conversación con los aliados, sobre todo con los gobernadores, que son los que vienen acompañando con sus votos y con el apoyo legislativo en todo lo que hasta aquí se ha podido avanzar en materia del Congreso", recalcó.

Qué modificación incluiría el oficialismo para asegurar el respaldo de aliados

Para sancionar la reforma la LLA necesita obtener el respaldo de dos tercios de los votos de la Cámara por lo que, con el objetivo de garantizar el acompañamiento de sus habituales aliados, incluiría una modificación al proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo.

Karina Milei le remarcó a los legisladores libertarios que la sanción de la reforma electoral es una prioridad.

Se trataría de la incorporación de una suerte de lista colectora. Esto le permitiría a los libertarios contener a los aliados como el macrismo, radicales y también fuerzas provinciales que vienen acompañando al Gobierno en las votaciones del Congreso pero que también ven el crecimiento de La Libertad Avanza en sus provincias.

Aunque todavía resta definir los alcances de la iniciativa, trascendió que se permitiría una lista colectora y habilitaría la opción de lista completa. Con este mecanismo, el oficialismo también busca evitar el desdoblamiento electoral de las provincias aliadas. Se permitirían las elecciones simultáneas no concurrentes, es decir, una urna para la nacional y otra para la provincial.

Para que la propuesta prospere, será clave para el Gobierno obtener el respaldo de los gobernadores y esa será una de las principales tareas que tendrá el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que en las próximas semanas comenzará a profundizar las negociaciones con los mandatarios provinciales.