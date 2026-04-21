Luz Gaggi emociona con "Flores" y presenta una nueva etapa musical cargada de sensibilidad

En la escena musical actual, Luz Gaggi se posiciona como una de las artistas más destacadas de su generación.

Con una identidad en constante evolución, logra conectar con el público a través de interpretaciones cargadas de emoción y autenticidad.

En este nuevo capítulo de su carrera, la cantante vuelve a conmover con el estreno de "Flores", una canción que reafirma su sensibilidad artística y su capacidad para transmitir desde lo más profundo.

"Flores", una canción que llega al alma

El nuevo single aparece como la antesala de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para mayo.

Con una melodía tierna, sutil y envolvente, "Flores" muestra una faceta más íntima de la artista.

En esta propuesta, la artista despliega una interpretación madura y profunda, donde su voz se convierte en el eje central. La canción logra generar una conexión inmediata, reflejando el crecimiento artístico que viene desarrollando en los últimos años.

Un videoclip cargado de emoción

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que potencia el clima emocional del tema. El mismo estará disponible a partir de las 21 hs.

En él, Luz Gaggi comparte escena con sus hermanas menores, generando una atmósfera de complicidad, intimidad y amor.

La propuesta visual refuerza el mensaje de la canción y suma una capa más de sensibilidad a una obra que busca emocionar desde lo genuino.

Un presente en ascenso

La carrera de la talentosa artista atraviesa un momento clave. En noviembre de 2025, presentó "Que mal", tema producido por Cachorro López, con quien viene trabajando en este proyecto desde hace más de un año.

Previamente, había lanzado "Avión a Madrid", el primer adelanto de su próximo disco, que marcó el inicio de esta nueva etapa y fue recibido con gran entusiasmo por el público.

Reconocimientos internacionales y proyección global

El crecimiento de la artista también se refleja en el reconocimiento internacional que viene cosechando. Entre sus logros recientes, se destaca el premio "Discovery Award" en la Latin Alternative Music Conference, uno de los encuentros más importantes de la música latina.

Además, fue distinguida como "Artist To Watch" en los Premios Juventud 2025 y seleccionada por Vevo DSCVR, una iniciativa que impulsa a los talentos emergentes con mayor proyección a nivel global.

Una artista en plena evolución

Con cada lanzamiento, Luz Gaggi reafirma su lugar dentro de la música argentina y continúa expandiendo su universo artístico.

"Flores" no solo funciona como un adelanto de su próximo disco, sino también como una muestra del momento creativo que atraviesa: uno donde la emoción, la identidad y la búsqueda sonora se combinan para dar forma a una propuesta cada vez más sólida.

El camino recién empieza, pero todo indica que su voz seguirá creciendo y dejando huella en la escena.