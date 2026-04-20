Under argentino en auge y la Generación Z impulsa una revolución musical silenciosa que ya marca tendencia

En la actualidad, las audiencias más jóvenes no se limitan únicamente a consumir contenido: investigan, exploran y detectan tendencias antes de que se vuelvan masivas.

En ese escenario, el under argentino se posiciona como un semillero clave dentro del hip hop y el rap, donde nuevos sonidos comienzan a ganar terreno de forma orgánica.

Impulsado por la Generación Z, este fenómeno cultural crece a pasos firmes, consolidando una escena que se caracteriza por su autenticidad, independencia y constante evolución.

El boom del drill argentino en números

Los datos reflejan con claridad el impacto de este movimiento. Entre 2021 y 2024, la búsqueda "drill argentino" pasó de 43 a 1.682, multiplicándose más de 30 veces. Por su parte, "rap underground argentino" también registró un crecimiento notable, escalando de 20 a 946 búsquedas.

Estos números no solo evidencian un aumento en la popularidad del género, sino también un cambio en la forma en que el público se vincula con la música: hay una intención clara de descubrir antes que el resto.

Talentos que marcan el pulso de la escena

Dentro de este universo en expansión, varios artistas comienzan a destacarse con fuerza. Little Boogie lidera con más de 1,7 millones de oyentes mensuales, seguido por Cerounno (más de 822 mil), Oney1 (superando los 740 mil) y turrobaby (con más de 518 mil).

A su vez, otros nombres consolidan su lugar dentro del circuito: El Doctor (más de 349 mil), Clúster (más de 342 mil), Mir Nicolás (más de 256 mil), Doly Flackko (más de 196 mil) y LoLo (más de 153 mil).

Mayor presencia femenina en el under

La escena también muestra un crecimiento sostenido en la participación de mujeres, que cada vez ganan mayor visibilidad y protagonismo. Artistas como HELLOLOLA (más de 126 mil), 143leti (más de 109 mil) y Zé Pequeña (más de 20 mil) comienzan a ocupar un lugar destacado dentro del movimiento.

Este avance no solo amplía la diversidad artística, sino que también fortalece la identidad de una escena que se nutre de múltiples voces y miradas.

Una escena en constante movimiento

El crecimiento del under argentino no se explica únicamente a través de los números. Detrás de este fenómeno hay una comunidad activa, curiosa y participativa que redefine la manera en que se construye y se consume música.

Con una Generación Z que lidera el cambio y artistas que apuestan por la innovación, el movimiento continúa expandiéndose y dejando en claro que el futuro de la música ya empezó a escribirse desde abajo.