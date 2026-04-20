Under argentino en auge y la Generación Z impulsa una revolución musical silenciosa que ya marca tendencia
El crecimiento sostenido del drill y el rap emergente evidencia un cambio en los hábitos de escucha, con audiencias jóvenes que descubren sonidos antes de su explosión masiva.
En la actualidad, las audiencias más jóvenes no se limitan únicamente a consumir contenido: investigan, exploran y detectan tendencias antes de que se vuelvan masivas.
En ese escenario, el under argentino se posiciona como un semillero clave dentro del hip hop y el rap, donde nuevos sonidos comienzan a ganar terreno de forma orgánica.
Impulsado por la Generación Z, este fenómeno cultural crece a pasos firmes, consolidando una escena que se caracteriza por su autenticidad, independencia y constante evolución.
El boom del drill argentino en números
Los datos reflejan con claridad el impacto de este movimiento. Entre 2021 y 2024, la búsqueda "drill argentino" pasó de 43 a 1.682, multiplicándose más de 30 veces. Por su parte, "rap underground argentino" también registró un crecimiento notable, escalando de 20 a 946 búsquedas.
Estos números no solo evidencian un aumento en la popularidad del género, sino también un cambio en la forma en que el público se vincula con la música: hay una intención clara de descubrir antes que el resto.
Talentos que marcan el pulso de la escena
Dentro de este universo en expansión, varios artistas comienzan a destacarse con fuerza. Little Boogie lidera con más de 1,7 millones de oyentes mensuales, seguido por Cerounno (más de 822 mil), Oney1 (superando los 740 mil) y turrobaby (con más de 518 mil).
A su vez, otros nombres consolidan su lugar dentro del circuito: El Doctor (más de 349 mil), Clúster (más de 342 mil), Mir Nicolás (más de 256 mil), Doly Flackko (más de 196 mil) y LoLo (más de 153 mil).
Mayor presencia femenina en el under
La escena también muestra un crecimiento sostenido en la participación de mujeres, que cada vez ganan mayor visibilidad y protagonismo. Artistas como HELLOLOLA (más de 126 mil), 143leti (más de 109 mil) y Zé Pequeña (más de 20 mil) comienzan a ocupar un lugar destacado dentro del movimiento.
Este avance no solo amplía la diversidad artística, sino que también fortalece la identidad de una escena que se nutre de múltiples voces y miradas.
Una escena en constante movimiento
El crecimiento del under argentino no se explica únicamente a través de los números. Detrás de este fenómeno hay una comunidad activa, curiosa y participativa que redefine la manera en que se construye y se consume música.
Con una Generación Z que lidera el cambio y artistas que apuestan por la innovación, el movimiento continúa expandiéndose y dejando en claro que el futuro de la música ya empezó a escribirse desde abajo.