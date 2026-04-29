Polémica en Salta: el Chaqueño Palavecino recibirá un subsidio vitalicio por mérito artístico

El gobierno de la provincia de Salta resolvió otorgar un subsidio vitalicio al cantante Chaqueño Palavecino, en reconocimiento a su extensa trayectoria dentro de la música popular argentina. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 246, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

El beneficio se enmarca dentro del régimen de Reconocimiento al Mérito Artístico, contemplado en la Ley N° 6475, que establece distinciones económicas para figuras cuya labor esté profundamente ligada a la identidad cultural de la provincia. Según se detalla en el documento oficial, el propio artista solicitó el reconocimiento en su carácter de intérprete de música.

El gobierno de Salta otorgó un subsidio vitalicio cercano a los 600 mil pesos a Chaqueño Palavecino, en el marco del Reconocimiento al Mérito Artístico

De acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente, Palavecino cumple con los requisitos exigidos: es mayor de 55 años, nació en Salta y cuenta con más de dos décadas de actividad artística ininterrumpida. Tras la intervención de la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Cultura, se verificó el encuadre legal del pedido, habilitando así la decisión del Poder Ejecutivo.

El subsidio otorgado equivale al Nivel 13 del escalafón administrativo provincial, lo que representa actualmente una suma cercana a los 600 mil pesos mensuales, y será abonado por la Secretaría de Cultura con imputación al presupuesto en curso.

La medida no pasó desapercibida y generó controversia en redes sociales, donde distintos sectores cuestionaron el uso de fondos públicos para este tipo de beneficios. En ese contexto, el propio artista salió a responder y aclaró: "Me parece poca plata, pero lo voy a volcar a ayudar", en referencia a su intención de destinar el dinero a acciones solidarias a través de su fundación.