Folklore en la casa de la cumbia: el Chaqueño se suma a "Un Poco de Ruido"

El desembarco de Chaqueño Palavecino en Un Poco de Ruido marcará un antes y un después en el popular programa de streaming que conducen Damo, Pipo y Pinky. Reconocido por sus zapadas de cumbia y encuentros en vivo, el ciclo abrirá su universo musical al folklore por primera vez.

La participación del artista salteño está prevista para el miércoles 15 de abril y coincidirá con el inicio de una nueva temporada del programa, que promete una renovación en su propuesta artística, con más invitados y cruces de géneros.

El Chaqueño llega al fenómeno "Un Poco de Ruido" y abre una nueva etapa

Aunque aún no hubo anuncio oficial por parte del ciclo, la presencia del Chaqueño ya genera expectativa: será la primera vez que el folklore tenga un lugar en este formato, lo que representa un giro significativo en la identidad del programa.

A lo largo de sus emisiones, Un Poco de Ruido reunió a grandes referentes de la música popular, especialmente de la cumbia y el cuarteto, como La Mona Jiménez, además de artistas internacionales como Juanes y figuras del pop actual como Maria Becerra.

La participación del Chaqueño Palavecino se suma a una lista de invitados que incluye a figuras como María Becerra

En paralelo, el fenómeno del streaming sigue creciendo a gran escala. El ciclo ya se prepara para su presentación en vivo el próximo 26 de septiembre en el estadio Vélez, donde buscará coronar su éxito con un show para 45 mil personas. Lo que comenzó como una zapada entre amigos en un estudio se transformó en un verdadero fenómeno cultural.

En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido logró consolidarse como uno de los contenidos más vistos y comentados de la Argentina, conectando con distintas generaciones a través de la música y, especialmente, de la cumbia. Con un formato descontracturado, encuentros en vivo y una energía que traspasa pantallas, el proyecto construyó una comunidad que hoy ya trasciende lo digital.