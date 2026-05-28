A días del Mundial, México advirtió por el riesgo de lavado de dinero y trata de personas

La Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron una alerta conjunta dirigida a las entidades financieras ante el peligro de un incremento en los delitos de lavado de dinero y trata de personas.

El dato central del reporte advierte que el certamen deportivo generará una masiva movilidad de personas que incrementará la exposición a riesgos vinculados con la explotación.

Las autoridades precisaron que el documento busca dotar al sistema de herramientas efectivas para la detección temprana de movimientos de fondos inusuales.

Cooperación norteamericana frente al delito financiero

La confección de esta estrategia preventiva no fue un esfuerzo aislado de la administración mexicana.

Los equipos técnicos trabajaron de forma coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, los otros dos países que comparten la organización del campeonato de la FIFA.

Las agencias internacionales aportaron metodologías basadas en análisis de riesgos globales y recopilación de mejores prácticas operativas.

El instrumento legal y operativo ya se encuentra a disposición de los bancos y sujetos obligados de los tres países norteamericanos para ajustar los algoritmos de monitoreo transaccional sobre las cuentas sospechosas.

Vigencia del plan de control y monitoreo de riesgos

El instructivo técnico detalla indicadores específicos y señales de alarma vinculadas a posibles estructuras de explotación sexual o laboral que suelen expandirse al amparo de las corrientes turísticas masivas.

Las autoridades notificaron que los controles especiales de fiscalización se mantendrán activos en una ventana temporal extendida que concluirá el 31 de agosto de 2026, semanas después de la finalización del torneo de fútbol.

Los reguladores aclararon que el esquema de fiscalización "podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento", adaptándose a las nuevas modalidades que pudiesen ensayar las organizaciones criminales.