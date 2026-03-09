Arde Boca: Chicho Serna destruyó a Cristian Lema y defendió a Riquelme por sus críticas al Consejo del Fútbol

Fue parte del cuestionado Consejo de Fútbol de Boca y, si bien ya no trabaja en el club tras la disolución del mismo, su historia con la camiseta lo habilita a opinar sobre lo que pasa. Y esa vez, Mauricio "Chicho" Serna respondió a las críticas de Cristian Lema hacia la dirigencia luego de anunciar que colgaba los botines y defendió a Juan Román Riquelme.

"En junio (2025) pedí que me dejen salir, me quedaban seis meses de contrato y no tenía sentido que siga, no les servía a ellos ni a mí. El Consejo se manejaba de una forma que creen que les favorece. A mí me terminan diciendo el último día del mercado de pases que si tenía un club que me vaya, ¿adónde querés que me vaya? Si los clubes que estaban tienen un tiempo para esperar pero se tienen que reforzar", expresó días atrás Lema en una entrevista con Locos X La Redonda.

Ante esto, el colombiano explicó cómo se dio la salida del ex defensor al finalizar la temporada pasada: "Nuestra función es defender al club, no podés aceptar que cualquier jugador se vaya libre. Él la cuenta así porque es su versión".

Enseguida, el "Chicho" salió con los tapones de punta: "Todos atacan al presidente o Consejo... ¿Cuántos de esos jugadores dieron el máximo para quedarse? ¿Dónde está el deseo de pelear por un lugar? Eso no se ve, no se valora. ¿Luchó para jugar más? ¿Eso es ser profesional?".

"Yo estoy convencido de una cosa, no todo sale perfecto. En un alto porcentaje, la gran mayoría de las cosas que se dicen es porque el presidente es Riquelme. La persecución es notoria. Román le ganó a la historia, al poder. Repito: no todo se hizo bien, la gran mayoría de los inventos calificativos se hacen con maldad", concluyó.