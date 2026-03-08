Sin ofertas y cerca de terminar contrato: los tres jugadores de Boca que entrenan apartados del plantel

Mientras Boca continúa con los entrenamientos de cara al duelo contra San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura, en paralelo hay tres futbolistas que no son tenidos en cuenta por Claudio Úbeda, por lo que practican diferenciados del plantel.

El primero de ellos es Juan Ramírez. El volante ofensivo estuvo a préstamo en Lanús en la temporada 2025 y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Sin lugar en la consideración del DT y tras rechazar una oferta de Barracas, el jugador espera una propuesta en junio.

Otro de los que está colgado es Nicolás Orsini. El delantero que fue campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense tampoco está en los planes del entrenador y no recibió ofrecimientos que lo seduzcan en el pasado mercado de pases.

Finalmente, el tercer nombre es el de Agustín Heredia. El defensor central que tuvo préstamos por San Martín de San Juan y Cobreloa de Chile se encuentra entrenando diferenciado a la espera de una oferta a mitad de año.

Un dato para tener en cuenta de estos tres nombres es que todos terminan su contrato en diciembre de este año. Ante esto, en junio podrán negociar para firmar un precontrato y marcharse libres a fin de año.