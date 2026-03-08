La racha negativa que buscará cortar Damián Ayude con San Lorenzo en el clásico ante Boca

En la visita de San Lorenzo a Boca el próximo miércoles, Damián Ayude intentará ganar su primer clásico. Desde que asumió como entrenador del Ciclón, el equipo todavía no logró imponerse ante los otros grandes del fútbol argentino y acumula cinco partidos sin triunfos.

El registro del DT en clásicos marca tres empates y dos derrotas. En ese contexto, el cruce ante el Xeneize representará una nueva oportunidad para revertir esa racha, además de intentar cortar otra marca negativa del club: el Ciclón no gana en la Bombonera desde 2021.

El primer clásico de su ciclo fue frente a River en el Monumental, en julio del año pasado. Aquel encuentro terminó 0 a 0. Meses después enfrentó a Racing en Avellaneda. En septiembre de 2025, el Ciclón cayó 2 a 0 en el Cilindro.

El partido ante Independiente, disputado en el Libertadores de América, terminó 1 a 1.

Frente a Huracán, Ayude dirigió dos clásicos. El primero fue empate sin goles en el Nuevo Gasómetro, mientras que el más reciente se disputó en el Ducó y terminó con derrota por 1 a 0.