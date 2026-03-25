Emanero y los secretos de "Todo por un beso" : "Me gusta tirar guiños y esconder cosas en las canciones y esto lo seguí haciendo en este último álbum"

En los últimos años, Emanero consolidó un crecimiento sostenido dentro de la escena musical, ampliando su alcance y logrando una conexión cada vez más profunda con el público. Con una carrera que supo adaptarse a los cambios de la industria y potenciarse en el universo digital, el artista se ganó un lugar destacado gracias a su versatilidad, su identidad sonora y una cercanía que se refleja tanto en sus canciones como en sus shows.

Hoy, convertido en uno de los nombres más queridos y convocantes, atraviesa un momento clave donde combina madurez artística con una fuerte llegada popular, reafirmando su lugar dentro de la música argentina.

Un nuevo capítulo con identidad propia

En un mano a mano con Walter Leiva, el artista bonaerense abre las puertas de su nuevo universo musical con "Todo por un beso", un disco que marca una evolución en su carrera y apuesta por ampliar su sonido sin perder esencia.

Con un enfoque renovado, el artista combina canciones inéditas, exploración sonora y una fuerte impronta personal que atraviesa todo el proyecto.

Un álbum con material nuevo y apuesta al formato físico

El lanzamiento llega con novedades concretas:

"Hay disco nuevo, con canciones nuevas, cuatro inéditas más las otras que estuvieron saliendo durante el año", explicó.

Pero además, sorprende con una decisión poco común en la actualidad:

"El disco no solo es una excusa, sino que lo vamos a mandar a fábrica, como ya no se hace. Vamos a hacer vinilos para que la gente lo pueda tener en su casa".

Sobre este punto, reflexionó:

"Se dejó de fabricar algo que era interesante. Entiendo que hay otra manera de consumir... pero dejar de fabricar todo y que no salgan más discos es mucho".

Un sonido más amplio y un show renovado

El nuevo material también impacta en su propuesta en vivo:

"Son canciones nuevas, repertorio nuevo, me permite armar un show más variado".

Entre los temas destacados aparecen "Romantiko", junto a L-Gante, además de "Todo por un beso", "100pre te amaré", "Aquella playa" y "Me despido".

Sobre la búsqueda sonora, detalló:

"Son distintas, hay otros colores en el disco, no es todo tan arrabalero, bandido y atorrante"

y agregó: "No quiero cansar con eso, por eso aproveché este disco para generar contraste".

El significado detrás del título

El concepto del álbum nace de experiencias personales:

"Hemos hecho todo por un beso en diferentes etapas de la vida... por un beso de mi viejo que ya no está, dentro de un boliche, por un beso de mi novia".

Y completa:

"Me pareció un título muy lindo y es una canción que me divierte mucho".

Guiños, referencias y una marca personal

Fiel a su estilo, Emanero continúa jugando con referencias musicales:

"En cuanto a los sonidos sigo con esto de que las canciones que lanzo tengan reminiscencia de otras canciones... milito por canciones originales".

Además, reafirma su sello:

"Me gusta tirar guiños y esconder cosas en las canciones y esto lo seguí haciendo"

y suma con humor: "Escondo cosas groseras".

Un ejemplo concreto aparece en uno de los tracks:

"‘Sin vergüenza' tiene dos, por ejemplo un solo de percusión que saqué de un tema de Gilda y al final de los estribillos aparece una murga de ‘Verano del 92' de Los Piojos".

La historia detrás de "La Peligrosa"

El artista también contó cómo surgió su vínculo con Luciano Pereyra y David Bisbal.

"Fue generado por mi deseo en un punto y por la gestión de Luciano, yo no me animaba a decirle", confesó.

Todo comenzó cuando escribió para La Konga:

"Yo ya había hecho una canción... ellos se la ofrecen a David Bisbal... y a último momento me terminan llamando, me invitan a la canción y dije que sí".

Incluso reveló el esfuerzo personal detrás de ese momento:

"Fui a Madrid a cantarla en vivo con La Konga y David Bisbal, me pagué el pasaje y el hotel yo"

y reconoció: "Me sentía con vergüenza, medio prestado".

La historia continuó con un giro inesperado:

"Le dije que quería hacer algo y quedó ahí... después Luciano le dijo que estaba enojado porque no lo había invitado a una canción mía. Le mandé un demo y dijimos: listo, lo trabajamos ahí mismo".

Un disco con identidad y evolución

Con "Todo por un beso", Emanero no solo presenta nuevas canciones, sino que reafirma su mirada artística y su compromiso con la música original.

Entre vinilos, historias personales, guiños ocultos y colaboraciones internacionales, el artista construye un álbum que combina emoción, búsqueda y crecimiento, consolidando una etapa donde cada detalle -visible o escondido- forma parte de su identidad.

Entrevista completa a Emanero