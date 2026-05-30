Piden la excarcelación del argentino detenido por racismo en Brasil

Edgardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil por presuntos mensajes racistas contra un niño de 7 años podría ser liberado luego de que sus abogados solicitaran la excarcelación inmediata tras esgrimir que el acusado fue agredido dentro de la cárcel donde permanece alojado.

El pedido fue presentado ante la Justicia del estado de Minas Gerais y se basa en supuestos episodios de violencia ocurridos en el penal de São João del-Rei, donde el arquitecto santiagueño de 63 años cumple prisión preventiva.

Edgardo Ignacio Murias es el argentino que está detenido por racismo.

De acuerdo con la defensa, las agresiones ocurrieron durante una visita al establecimiento penitenciario. Además, sostuvieron que las propias autoridades carcelarias reconocieron que no están en condiciones de garantizar la seguridad física del detenido.

¿Qué pidió su defensa?

Los abogados solicitaron la liberación urgente de Murias o, alternativamente, que se le otorgue una medida cautelar que permita trasladarlo fuera del penal mientras avanza la investigación.

La presentación fue realizada mediante un recurso de urgencia ante los tribunales de Minas Gerais. Hasta el momento, las autoridades judiciales brasileñas no se pronunciaron sobre el pedido.

Murias fue detenido el domingo pasado durante un viaje en el tradicional tren turístico Maria Fumaça, que une localidades históricas del estado de Minas Gerais. De acuerdo con la denuncia, el argentino habría tomado fotografías de un niño de 7 años y enviado esas imágenes por WhatsApp junto a comentarios de contenido racista.

La madre del menor fue alertada por otro pasajero que observó la situación. Según reconstruyeron medios brasileños, la mujer enfrentó al hombre y le exigió revisar el teléfono celular.

Al acceder al dispositivo, habría encontrado fotografías del niño acompañadas de mensajes en los que Murias afirmaba que se lo llevaría "como esclavo".

La detención

Tras el episodio, pasajeros y personal de seguridad del tren retuvieron al argentino hasta la llegada de la Policía Militar de Minas Gerais. Inicialmente fue arrestado en flagrancia por el delito de injuria racial, una figura penal que en Brasil contempla penas de hasta cinco años de cárcel.

Sin embargo, durante la audiencia de custodia realizada el lunes, la Justicia brasileña decidió agravar su situación procesal y convertir la detención en prisión preventiva.

La resolución sobre el pedido de excarcelación será clave para definir dónde continuará alojado Murias mientras avanza la investigación.