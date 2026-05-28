La desconcertante justificación del argentino detenido por racismo en Brasil

El argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido en Brasil tras enviar mensajes racistas sobre un niño de siete años, basó su estrategia de defensa en calificar el hecho como un "completo malentendido". Luego de que la Justicia brasileña confirmara su prisión preventiva, su abogado, Ciro Chagas, asumió una postura justificativa ante los medios.

El letrado remarcó que el acusado no se considera una persona racista y que sus acciones no tuvieron la intención de discriminar ni de generar conflictos en el país vecino.

El argentino envió mensajes racistas sobre un niño de siete años.

La principal justificación técnica de la defensa radica en la privacidad en la que se emitieron los comentarios despectivos. Según detalló Chagas, las polémicas conversaciones de WhatsApp se mantuvieron estrictamente dentro de un entorno confidencial.

El abogado argumentó formalmente que el delito de injuria racial en Brasil requiere que la ofensa sea compartida de manera pública, una condición que, bajo su criterio, no se cumple en este caso particular al tratarse de un chat privado.

Bajo esta misma línea argumental, el defensor justificó la conducta posterior que tuvo el ciudadano argentino dentro del tren turístico Maria Fumaça, en Tiradentes. Ante las acusaciones de intentar ocultar las pruebas del hecho, el letrado aseguró que Murias solo buscó eliminar las fotografías del menor como un acto de sumisión y respuesta directa al reclamo de la madre.

Con esta explicación, la defensa intentó desvincular al imputado de una actitud de encubrimiento o de una confrontación deliberada con la familia afectada.

El acusado manifestó su arrepentimiento





El imputado también utilizó la instancia de la audiencia de custodia para manifestar un profundo arrepentimiento y buscar el perdón de las autoridades y los damnificados. Chagas enfatizó que su defendido se presentó ante el juez con el único propósito de pedir disculpas públicas y demostrar que comparte el dolor de la madre del menor.

A través de este posicionamiento, la defensa busca morigerar el impacto de la acusación, retratando al detenido como un turista compungido y consciente de la gravedad de la situación.

Los hechos que originaron el arresto ocurrieron el pasado domingo, cuando el implicado fotografió al niño y envió los archivos con frases que hacían alusión a llevárselo "como esclavo". Tras ser descubierto por otro pasajero, los testigos y el personal de seguridad privada del convoy ferroviario retuvieron al hombre hasta la llegada de la policía.

Aunque inicialmente el arresto se produjo bajo la condición de flagrancia por injuria racial, la gravedad de los textos motivó el cambio de carátula legal hacia la prisión preventiva. Por el momento, la estrategia exculpatoria planteada por el abogado del argentino permanece bajo la evaluación de los magistrados.