Así fue la reacción de la mamá del nene discriminado por un argentino en Brasil

Un nuevo caso de racismo de parte de un argentino sacude a Brasil. Se trata de un hombre de 63 años, que fue acusado de filmar a un menor de 7 años y enviar mensajes a su esposa alarmantes sobre la integridad del nene.

El episodio ocurrió durante un viaje turístico en el Estado de Minas Gerais, en Brasil. Allí, un pasajero advirtió las actitudes que estaba tomando el turista y terminó siendo detenido.

La actitud que tomó la madre del nene

Frente a esta situación, ocurrió el domingo en el tren turístico Maria Fumaça, de Minas Gerais, el menor y su familia vivieron un momento angustiante, donde la madre del nene reaccionó con enojo e indignación hacia el hombre.

"En el momento en que sucedió, mi instinto de madre entró en acción. Algunas personas me retuvieron dentro del tren, alegando que era para que no perdiera la razón", expuso la mujer tras el episodio.

De acuerdo a la denuncia, el hombre de 63 años fotografió al menor sin autorización, en tanto que después habría compartido fotos y mensajes de contenido discriminatorio.

"Mi hijo está muy avergonzado y asustado", apuntó la madre del chico, que iba acompañada por la familia, en donde estaban también presentes la tía, la abuela y un primo del nene.

La madre del chico habría revisado el celular del acusado y descubrió mensajes en español que iban dirigidos al menor.

"Es negrito, pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar como esclavo", dice uno de los mensajes del argentino. Y continúa: "Puede llevar una esclava para que cuide a tus nietos".