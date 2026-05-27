Habló el abogado del argentino detenido por racismo en Brasil: "No quiso generar ningún problema"

Después de la confirmación de la prisión preventiva, se presentó en una audiencia el abogado de Eduardo Ignacio Murias, el argentino de 63 años apuntado por fotografiar a un nene de 7 años y enviar mensajes racistas sobre él.

"Está muy arrepentido de los actos. En la audiencia dijo que fue un completo malentendido, que él no es una persona racista y que compartía el dolor de la madre del nene", apuntó el abogado brasileño.

Y agregó: "Él fue a la audiencia para pedir disculpas, nunca quiso generar ningún problema con ellos ni con nadie en Brasil. Es una situación muy grave, muy compleja, y él comprende eso".

De acuerdo a la denuncia, Murias le sacó fotos a un chico de 7 años, y compartió las imágenes por WhatsApp, al tiempo que decía que lo llevaría de "esclavo".

La madre del menor le exigió al acusado que le muestre el celular al momento del episodio, vio lo que tenía y finalmente lo detuvieron.

En principio. fue detenido en condición de flagrante por injuria racial, delito que prevé una pena de hasta cinco años. Pero ahora solo quedó en prisión preventiva ya que, según afirma su abogado, la "injuria racial exige que la ofensa se comparta en público y eso aquí no pasó".