Jesica Cirio está embarazada de su novio Nicolás Trombino y ella lo confirmó revelando un secreto: "No lo teníamos..."

Jesica Cirio está embarazada de su segundo hijo. La modelo y empresaria lo confirmó, después de que Ángel de Brito adelantara la información en su programa el lunes por la noche. Tras confirmar su romance con Nicolás Trombino en noviembre de 2025, Jesica dio detalles de su estado y reveló que no fue planeado.

La modelo habló en "Desayuno Americano" (América TV) y puso en palabras el momento personal que atraviesa. "Estoy muy feliz", dijo, antes de explicar que prefirió mantener todo en silencio hasta poder hablar con su hija. Según contó, está cursando tres meses y una semana de embarazo y ya sabe que espera un varón, el primero de su relación con Nicolás Trombino. La noticia cayó como bomba en el estudio.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el modo en que se enteró el resto. Jesica reveló que nadie sabía nada, ni siquiera Chloé, y que le pidió especialmente a De Brito que esperara unas horas antes de contarlo al aire. "No lo había contado, no, nadie sabía absolutamente nadie. Ni mi nena", explicó. Después sumó que, cuando finalmente habló con su hija, la reacción fue inmediata y emotiva: "Le conté y se puso súper contenta, obvio". Un momento íntimo que decidió blindar hasta último momento.

En la entrevista con Pamela David, Cirio también aclaró uno de los puntos centrales de esta nueva etapa: el embarazo no fue buscado de manera inmediata. Cuando le preguntaron si con su pareja venían proyectando un hijo, respondió sin vueltas: "No lo teníamos planeado esto para nada". Incluso remarcó que la relación todavía se encuentra en una etapa inicial y que no conviven. Un bebé que llegó cuando menos lo esperaban, pero que ya reciben con los brazos abiertos.

A partir de ahí, Jesica dio algunos datos sobre Nicolás Trombino, de quien hasta ahora se sabía bastante poco. Contó que se conocieron por amigos en común, que la relación fue creciendo de a poco y que él trabaja en el rubro supermercadista mayorista. También dejó en claro que eligió preservar ese vínculo desde el principio y que piensa seguir manejándolo con bajo perfil, sobre todo porque él no pertenece al mundo de los medios. Una decisión que respeta al pie de la letra.

En la charla, Jesica también recordó que se alejó de la exposición porque venía de un tiempo emocionalmente muy difícil. Sintió la necesidad de protegerse a ella misma y, sobre todo, a su hija. En ese contexto, el embarazo aparece como una noticia inesperada, dentro de una vida que intenta reordenarse de otra manera. Contó que todo pasó hace muy poco, que todavía sigue procesándolo y que ni siquiera tienen pensado el nombre del bebé. Todo a su tiempo.

Cirio manejó este anuncio con una inteligencia emocional notable. Lejos de la exposición que la caracterizó en otros momentos, eligió el silencio hasta tener todo bajo control. Primero habló con su hija, después con la producción del programa y recién ahí se animó a la cámara.

El "no lo teníamos planeado" resuena como una frase sincera en un mundo donde todo parece calculado. La llegada de este varón, el primero con su nueva pareja, la encuentra en una etapa de reconstrucción personal. Y quizás, justamente por eso, esta noticia inesperada sea el empujón que necesitaba para mirar hacia adelante con una sonrisa nueva.