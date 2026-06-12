Llega la Luna nueva en Géminis: los 3 signos del zodiaco que sentirán con más fuerza su energía

El calendario astrológico suma un nuevo evento que promete mover energías y abrir etapas. Este 14 de junio tendrá lugar la Luna Nueva en Géminis, un fenómeno que influirá en todos los signos del zodiaco, aunque tres de ellos sentirán sus efectos con más fuerza.

Bajo la influencia de Mercurio y de una energía asociada a la comunicación, el aprendizaje y la curiosidad, este momento es visto como una invitación a replantear objetivos, tomar decisiones pendientes y encarar proyectos desde una perspectiva renovada.

La astrología indica que las lunas nuevas señalan el comienzo de un ciclo de 28 días considerado ideal para sembrar intenciones, sobre todo porque esta tendrá lugar en Géminis, asociado a la flexibilidad y la apertura a nuevas miradas.

Qué energías trae la Luna nueva en Géminis

Como pasa con cada Luna Nueva, esta fase marca el inicio de un nuevo proceso que se desarrollará durante los próximos seis meses y tendrá su punto culminante con la Luna llena en Géminis hacia fin de año.

Es un momento propicio para impulsar proyectos vinculados con la comunicación, desde la escritura y los pódcasts hasta las redes sociales y otras iniciativas que necesiten llegar a más personas.

El 14 de junio se viene la Luna nueva en Géminis (Imagen ilustrativa).

La influencia geminiana pone el acento en la curiosidad, el intercambio de ideas y la capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes. También favorece la agilidad mental, la búsqueda de nuevas experiencias y la posibilidad de encontrar soluciones diferentes a problemas cotidianos.

Este novilunio estará acompañado por la conjunción de Venus y Júpiter, un aspecto que suele asociarse con el optimismo, el crecimiento personal y las oportunidades en el plano afectivo.

La combinación puede impulsar encuentros positivos, fortalecer vínculos y abrir puertas a través de contactos y relaciones sociales.

Los tres signos del zodiaco más afectados por la Luna nueva en Géminis





Géminis

La Luna Nueva tendrá un efecto especial sobre los nacidos en Géminis, ya que se producirá en su propio signo. Este período puede marcar el inicio de una etapa de renovación personal, con oportunidades para y redefinir objetivos.

El evento invita a lanzarse hacia la toma decisiones importantes y animarse a mostrar una versión más auténtica de sí mismos. También será un momento favorable para impulsar planes que venían esperando el momento adecuado.

Sagitario

Para Sagitario, la influencia de esta lunación se reflejará principalmente en las relaciones personales y los acuerdos compartidos. Será una etapa propicia para dialogar, resolver diferencias y fortalecer vínculos que necesitan mayor claridad.

Algunas personas de este signo podrían enfrentar definiciones importantes en el amor, las amistades o las asociaciones laborales.

Virgo

Los nacidos bajo Virgo recibirán el impacto de esta energía en asuntos relacionados con el trabajo, la vocación y los proyectos a largo plazo. La astrología señala que podrían surgir oportunidades para asumir nuevos desafíos, ganar reconocimiento o dar pasos significativos en el ámbito profesional.

Para ellos, la clave estará en confiar más en las propias capacidades y aprovechar las oportunidades que aparezcan.

Cómo influirá la Luna nueva en Géminis en el resto de los signos



