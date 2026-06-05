Junio tendrá cuatro lunas diferentes con emociones intensas: ¿Cómo afectarán a los signos zodiacales?

Durante junio, el calendario astral estará marcado por la presencia de cuatro lunaciones diferentes que aportarán energías diversas a lo largo de todo el mes.

Las fases lunares de este mes estarán influenciadas por signos del zodiaco asociados a la comunicación, la organización, la búsqueda de estabilidad y la expansión emocional.

En ese sentido, habrá etapas especialmente favorables para cerrar ciclos, ordenar rutinas, iniciar proyectos o animarse a cambios importantes.

Las fases lunares de junio 2026

Cuarto menguante en Piscis: 8 de junio

El mes comienza con el cuarto menguante en Piscis, el 8 de junio. Esta fase propone una energía introspectiva, ideal para bajar el ritmo, descansar y soltar aquello que genera desgaste emocional.

Piscis, signo sensible e intuitivo, potencia la necesidad de desconexión, puede traer recuerdos del pasado y despertar una mayor sensibilidad.

Será un momento propicio para cerrar etapas, abandonar hábitos negativos y priorizar el descanso.

Luna nueva en Géminis: 15 de junio

El 15 de junio llegará la Luna Nueva en Géminis, que abrirá un nuevo ciclo enfocado en la comunicación, los proyectos y las conexiones.

La energía geminiana impulsa ideas, creatividad y movimiento, por lo que esta etapa será favorable para iniciar emprendimientos, estudiar, generar vínculos o replantear formas de pensar y expresarse.

Las cuatro fases lunares de junio traerán energías que invitan a replantear objetivos para avanzar en la vida.

Cuarto creciente en Virgo: 21 de junio

Luego, el 21 de junio, el cuarto creciente en Virgo marcará un cambio hacia la acción. Después del impulso inicial, esta fase invita a ordenar, planificar y materializar lo que comenzó a gestarse días antes.

Virgo aporta organización, análisis y practicidad, por lo que será un período indicado para mejorar rutinas, ordenar finanzas, enfocarse en la salud y atender detalles importantes.

Luna llena en Capricornio: 29 de junio

El cierre del mes estará dado por la Luna Llena del 29 y 30 de junio, conocida como la "Luna de Fresa". Este momento representa el punto culminante del ciclo lunar y, desde la astrología, se asocia con revelaciones, definiciones y emociones intensas.

Se espera una energía expansiva que podría impulsar decisiones importantes, cierres de etapas y la necesidad de cambios profundos.

En este contexto, la última luna del mes invitará a revisar qué proyectos tienen futuro, qué vínculos necesitan evolucionar y qué situaciones ya no tienen lugar.

Así, junio se configura como un período de transformación, con distintas etapas que marcarán el ritmo emocional y energético de los signos del zodiaco.