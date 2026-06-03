Calendario astronómico de junio 2026: las fechas clave para ver la alineación de planetas y la noche más larga del año

El cielo de junio de 2026 se convertirá en un escenario de espectáculos visuales tanto para observadores experimentados como para aficionados.

El calendario astronómico de las próximas semanas llega configurado con una notable variedad de actividades que incluyen desde encuentros planetarios de gran brillo hasta el cambio de estación térmica y fases lunares ideales para la fotografía.

La gran cita del espacio: se cruzan Venus y Júpiter





El evento más llamativo del mes ocurrirá durante el atardecer del 9 de junio. Se trata de la conjunción entre Venus y Júpiter, considerada por los especialistas como una de las postales astronómicas más impactantes de todo el año.

Al tratarse de los dos planetas más brillantes del cielo nocturno, su acercamiento generará un foco lumínico imponente. Ambos astros se aproximarán visualmente hasta quedar separados por apenas 1°30 en la constelación de Géminis.

Para disfrutar de este fenómeno no se requerirá ningún tipo de instrumento óptico; bastará con mirar hacia el horizonte oeste-noroeste justo después de la puesta del Sol.

El 9 de junio se producirá la espectacular conjunción de Venus y Júpiter, quedando separados por apenas 1°30 sobre el horizonte oeste.

El solsticio de invierno y el mapa de las fases lunares





Otro hito fundamental de la agenda llegará el 21 de junio. A las 05.24 se producirá oficialmente el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

Este fenómeno marca el momento exacto en que el Sol alcanza su mayor declinación sur respecto al ecuador celeste, convirtiendo a esa jornada en el día más corto del año y la noche más larga en el territorio argentino.

En sintonía con el almanaque solar, el ciclo del satélite natural presentará cuatro momentos clave que regularán la oscuridad del cielo:

7 de junio (cuarto menguante): la Luna comenzará a retirarse temprano del cielo nocturno, abriendo una ventana ideal para observar objetos tenues con telescopios, como cúmulos estelares.

15 de junio (Luna nueva): la ausencia total de brillo lunar garantizará cielos completamente oscuros, la condición perfecta para capturar los detalles de la Vía Láctea .

22 de junio (cuarto creciente): el satélite vuelve a ganar protagonismo lumínico de cara al cierre mensual.

29 de junio (Luna llena de fresa): el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 23.56 en dirección a la constelación de Sagitario. Su denominación responde a antiguas tradiciones de cosecha del hemisferio norte y no se vincula con el color del astro.

Cronograma de encuentros planetarios y destellos esporádicos





Más allá de la gran dúpula del 9 de junio, el sistema solar mantendrá una intensa actividad de acercamientos aparentes y alineaciones que pueden seguirse día por día:

7 de junio: la Luna compartirá cuadrante con Saturno en la constelación de Cetus , un momento propicio para apuntar telescopios hacia la inclinación de sus anillos.

12 de junio: Marte se ubicará muy próximo a la Luna en la zona de Aries , siendo visible a simple vista en el firmamento.

14 de junio: Júpiter se acercará visualmente a la Luna durante la madrugada, sirviendo como antesala para el evento del martes siguiente.

16 de junio: alineación muy fotogénica donde Venus y una fina línea de Luna creciente se agruparán en un mismo cuadrante.

25 de junio: Mercurio y Júpiter se aproximarán a una distancia de 3°44 , visibles con binoculares hacia el oeste tras el ocaso.

27 de junio: el satélite, con un 95% de iluminación, pasará pegado a Antares, la brillante estrella gigante y rojiza de la constelación de Escorpio.

Para complementar la actividad mensual, las últimas semanas de junio contarán con la presencia de las Bootidas, una lluvia de meteoros de baja tasa de actividad, pero que suele sorprender con brotes esporádicos de destellos.

En esta ocasión, su período de mayor actividad coincidirá favorablemente con la ventana de oscuridad de la Luna nueva, garantizarizando las condiciones necesarias para intentar su avistamiento en zonas alejadas de la contaminación lumínica urbana.